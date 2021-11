Iniciativa do Sistema Famasul fomenta participação dos sindicatos rurais nos municípios

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional do Amazonas (Senar -AR/AM) realiza, no dia 18 de novembro, às 9h (horário de Manaus) e 10h (horário de Brasília), o lançamento do programa SENAR TECH AM. O evento acontecerá na sede do Sistema Faea Senar Fundepec/AM com uma live de lançamento transmitida pelo canal do YouTube da instituição.

O programa vai se configurar como uma rede de inovação do agro para fomentar a conexão de startups e empresas de tecnologia com produtores rurais, jovens empreendedores do agro, empresas rurais e agroindústrias. O objetivo é oferecer soluções inovadoras para o setor primário no estado do Amazonas.

O papel do Senar-AR/AM, por meio do programa é propiciar, através de diversas ações e ferramentas, o diálogo entre as partes interessadas para que juntos desenvolvam as soluções necessárias para possibilitar o crescimento dos empreendimentos rurais.

O presidente do Senar-AR/AM, Muni Lourenço, destacou a importância da iniciativa por seu pioneirismo no Estado e na Região Norte. “O programa SENAR TECH AM é um grande avanço para o produtor rural amazonense porque vai diminuir substancialmente a distância entre os produtores e as soluções tecnológicas inovadoras que podem ser disponibilizadas por meio de empresas de tecnologia e startups interessadas no desenvolvimento do agronegócio amazonense”.

De acordo com o Coordenador da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) no Senar-AR/AM, Rodrigo Guimarães, o programa se propõe a resolver problemas do produtor rural. “Em última instância, o que pretendemos é melhorar a cadeia produtiva do produtor e dar soluções para o crescimento dele”, explicou.

Se Conecta Rural

Na ocasião do lançamento do programa, também será lançada a plataforma ‘Se Conecta Rural’. A plataforma integra o programa e através dela será possível que instituições e produtores se encontrem em um espaço virtual (www.seconectarural.org.br) e interajam criando um ambiente de negócios e de busca de soluções.

“As pessoas que se cadastrarem na plataforma, sejam elas startups ou produtores terão acesso, além dos chats e comunidades de interação, às chamadas para editais e ações de inovação que o programa SENAR TECH AM vai desenvolver ao longo dos próximos anos” destacou Macaulay Souza, que está à frente do desenvolvimento da plataforma.

Cultura de inovação

Segundo o consultor do projeto e desenvolvedor da plataforma, Macaulay Souza, o programa vai ser ‘um pontapé inicial’ do Estado ao atrair empreendedores, tecnologias e empresas para olhar para o setor primário do Amazonas e ajudá-lo a evoluir através de tecnologia.

“Estamos falando de um programa pioneiro no Amazonas e acredito que na Amazônia como um todo. O programa é uma espécie de hub (ponto de encontro) de conexão entre os produtores e os fornecedores de tecnologia”, detalhou o consultor.

Ainda conforme explicou, o programa vai possibilitar criar no Estado uma cultura de inovação focada no setor primário. “Se formos avaliar tem muita gente interessada em inovação, mas não tem um ponto de referência. Queremos que o programa seja essa referência aqui no Estado quando se trata de inovação tecnológica voltada para o setor primário”, acrescentou.

Live de lançamento

O evento será realizado na sede do Sistema Faea Senar Fundepec/AM para convidados, respeitando todas as regras de segurança no combate ao Covid 19. Para atender os demais interessados, será feita uma live que será transmitida ao vivo pelo You Tube. Para participar acesse: https://bit.ly/canaldosistemafaeasenar

Serviço

O que é?

Lançamento do Programa SENAR TECH AM e da Plataforma ‘Se Conecta Rural’

Quando?

18/11 às 9h (horário de Manaus)

Onde?

Sede do Sistema Faea Senar Fundepec/AM (para convidados) com transmissão pelo canal do Sistema Faea Senar no YouTube: https://bit.ly/canaldosistemafaeasenar

Para se cadastrar na plataforma acesse:

www.seconectarural.org.br

