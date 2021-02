Inscrição para curso sobre ensino virtual vai até sexta

Crédito: Agência CNM

Durante esta terça-feira, 23 de fevereiro, a celebração do Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro reunirá ações virtuais para mobilizar municípes e gestões municipais em prol de melhorias nas cidades. Com a liderança da Confederação Nacional de Municípios (CNM), e a parceria das associação e federação municipais de todas as demais 26 entidades estaduais filiadas, a programação – com conteúdos nas redes sociais e transmissões ao vivo – faz parte da campanha anual Viva seu Município.

Às 11 horas, as prefeituras farão lives em seus canais – falando diretamente com os seus munícipes sobre os desafios e as propostas da gestão para melhorias no Município e as conquistas recentes do movimento municipalista, assim como os próximos pleitos. Para os novos gestores, também será um momento para apresentar a equipe e aproximá-la da população.

Desde 2014, o Viva seu Município promove em alusão ao Dia Nacional do Movimento atividades para integração dos cidadãos à gestão da sua cidade. Mobilizações, gabinete itinerante e mutirões são algumas das ações usualmente adotadas. Neste ano, no entanto, em razão da pandemia da Covid-19 e pela segurança de todos, a proposta foi adaptada para iniciativas por meio da interação virtual.

O vídeo oficial da campanha nesta edição de 2021 será divulgado às 13h30 nas redes sociais da CNM (@portalcnm) e das entidades parceiras. Em seguida, às 15 horas, cada uma das entidades municipalistas estaduais entrarão ao vivo – nas redes sociais – para reunir as prefeituras de cada Estado. O alinhamento dos Municípios dentro do próprio Estado é a primeira etapa para integração do movimento municipalista em prol das demandas locais.

Para encerrar o dia de mobilização, a CNM reunirá todos às 16 horas no Youtube @TVPortalCNM. A transmissão ao vivo terá a participação do presidente da Confederação, Glademir Aroldi.

O Dia Nacional do Movimento Municipalista Brasileiro foi instituído pela Lei 12.639/2012 em homenagem àqueles que, todos os dias, buscam melhorias para a localidade em que vivem. Ao incentivar o diálogo e a transparência, por meio de reuniões, rodas de conversa e eventos, o Viva seu Município virou a oportunidade de os gestores e a comunidade lembrarem da data comemorativa e lutarem juntos por melhores condições nos Municípios.