Inscrição para o ‘Prêmio CNA Brasil Artesanal 2021 – chocolate’ vai até segunda (28)

Os cafés especiais conquistam cada vez mais pessoas e a experiência sensorial com a bebida vai explorando outros limites além da xícara. Essa foi a vivência dos oito participantes do curso de Produção Artesanal de Derivados do Café, oferecido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Alfenas, com o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais. Durante três dias, a turma conheceu os diversos sabores que o café pode proporcionar nos alimentos.

“A maioria dos alunos não sabe inserir o café na preparação dos alimentos. O interesse pelas receitas é surpreendente, principalmente na preparação dos pratos salgados, como os que usam carne”, disse a instrutora Andressa Erika da Silva.

Antes de fazerem as receitas doces e salgadas com café, produtoras e filhos de produtores aprenderam um pouco mais sobre a bebida que produzem e detalhes importantes sobre qualidade do café, variedade, torra e moagem. “Para a preparação das receitas, usamos café com torra e moagem média, em dosagem específica, o que vai intensificar o sabor dos pratos”.

A produtora Claudia Almeida Marinello Souza participou do curso pela segunda vez. A primeira foi em 2019. Ela destaca que coloca todas as receitas na mesa, mas as mais frequentes são o bolo de chocolate com calda de café e as bolachinhas.

A presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Elvira Terra, ressaltou que ela é suspeita para falar sobre a importância do curso. “Sou produtora de café, completamente apaixonada por café, e tenho uma produção de bolsas com sacas de café. Tudo o que envolve a cafeicultura é apaixonante”.

Para comprovar as delícias do café, veja duas receitas indicadas pela Cláudia clicando aqui. Faça e aprecie!