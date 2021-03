Inscrições abertas para última etapa da Residência Artística CasaCorpo para jovens

O projeto CasaCorpo na Escola – Residência Artística Online chega ao seu último ciclo. Voltado a estudantes do ensino médio da rede pública estadual e federal de Mato Grosso, os encontros serão realizados virtualmente por meio da plataforma Zoom, de 29 de março a 16 de abril. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de março, por meio do link: https://forms.gle/ha2DSLvrrb6g7Vhc7.

Contemplado pelo Edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, de Mato Grosso (Secel-MT), o projeto tem como objetivo incentivar o desenvolvimento dos jovens no meio artístico por meio de vivências imersivas. Conta com a orientação dos artistas Carla Renck e Pedro Duarte, e tutoria especializada em processos criativos, da educadora Imara Quadros.

De acordo com Carla a residência auxilia, principalmente, no desenvolvimento de iniciantes, priorizando a utilização de materiais alternativos, que estejam disponíveis em suas próprias casas. “Trabalhamos o fazer livre do artista com materiais disponíveis em casa e, assim, conseguimos criar um espaço, apelidado ateliê livre online, de ponte e apoio para as mais diversas trocas”, explica Carla Renck.

Já Pedro Duarte destaca que o primeiro ciclo, realizado de 01 a 19 de fevereiro de 2021, contou com um plano de estudos com importantes nomes das artes em Mato Grosso e no Brasil, estendendo-se também como referências aos residentes do segundo ciclo. “Os estudos de referências priorizam tanto artistas mato-grossenses, como Vitória Basaia e Ruth Albernaz, quanto outros artistas brasileiros, como Rodrigo Braga, Heloísa Marques, Vanessa Ximenes e John Bermond”, diz.

Exposição

As vivências experimentadas ao longo do primeiro ciclo resultaram em uma exposição online. As obras, desenvolvidas a partir da ressignificação de materiais caseiros, estão à mostra no site www.casacorpoartes.com.br/exposicoes/1a-mostra-coletiva-casacorpo-na-escola/.

As peças produzidas pelos alunos nesta última etapa serão expostas no mês de abril.

Serviço

CasaCorpo na Escola – Residência Artística Online

De 29 de março a 16 de abril de 2021

Inscrições: até o dia 26 de março, por meio do link https://forms.gle/ha2DSLvrrb6g7Vhc7

Site:www.casacorpoartes.com.br

Rede Social: instagram.com/casacorpoartes

Contato pelo link: https://chat.whatsapp.com/HHNp6YfyMCuHMi9NzJ0Np1

