Inscrições de seletivo para contratação temporária de arquitetos e engenheiros da Sinfra terminam hoje

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp), realiza nesta quinta-feira (27.05) a entrega do novo prédio da 8° Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT) e do prédio da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec), ambos no mesmo local, em Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá).

A solenidade de inauguração da nova unidade está marcada para 15h e será realizada com a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante,o secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, o diretor-geral da Politec, Rubens Sadao Okada, do secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel PM Paulo César Rocha, e demais autoridades locais e regionais.

Essa nova unidade do Corpo de Bombeiros possui 949² de área construída, com pátio de estacionamento para 8 viaturas e caminhões. Além disso, conta com um total de 29 militares, para atender os diversos tipos de ocorrência na cidade e na região.

A construção desta nova estrutura é resultado da união entre órgãos públicos firmados entre Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Prefeitura de Pontes e Lacerda, Conselho Comunitário de Segurança Pública (Conseg), Ministério Público Estadual, Poder Judiciário e da mineradora Apoena.

Além do CBMMT, também será entregue o prédio da (Politec) que possui uma área construída de 720m², um projeto modelo que será usado em outras futuras unidades padronizando o modelo estrutural da construção deste órgão no Estado. Essa nova unidade da Politec contempla as três frentes de atuação em um único lugar (Identificação Técnica, Medicina Legal e Criminalística).

A construção das duas unidades no mesmo endereço assegura maior eficiência administrativa, operacional e logística, pois facilita o acesso da população e das demais entidades da segurança pública aos serviços da instituição beneficiando a sociedade da região Oeste de Mato Grosso.

A Gerência está localizada na Rua Ruth Ferreira Mazui, s/n, Centro, Pontes e Lacerda/MT.