Inscrições para concurso público da Câmara Municipal seguem abertas até 12 de abril

Câmara Municipal de Cuiabá

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Cuiabá seguem abertas até o dia 12 de abril no site do Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), no endereço: www.selecon.com.br. Os valores das taxas de inscrição são de R$ 80 para nível médio e R$ 90 para superior.

Estão previstas no edital 13 vagas, sendo seis para técnico legislativo (nível médio), seis para analista legislativo (nível superior), uma para controlador interno (nível superior), além de formação de cadastro reserva para o cargo de contador (nível superior). Os salários variam de R$ 3,7 mil a R$ 7,9 mil.

Nesta semana, o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB) recebeu em seu gabinete o diretor de concursos e processos seletivos do Selecon, Marcus São Thiago. Na ocasião, Juca do Guaraná Filho afirmou que optou pela continuidade do certame pela experiência e seriedade da empresa, que garantiu um concurso público de qualidade e de respeito às medidas de biossegurança para evitar o contágio do coronavírus.

“Devido a Lei Complementar 173/2020, Lei Federal, a Câmara Municipal está impedida de realizar concurso com a criação de novos cargos, por isso, o número de vagas oferecidas no certame é reduzido. Aos candidatos recomendo que estudem, ainda temos um tempo hábil para todo cidadão se preparar. Aqueles que tiverem êxito, serão muito bem-vindos a esta Casa como novos servidores”, declarou o presidente da Casa.

Com as provas previstas para acontecerem no dia 13 de junho, o diretor de concursos da empresa Selecon recomendou aos candidatos que acessem a íntegra do edital disponível no site e acompanhem o resultado do pedido de isenção, realizado nos dias 30 e 31 de janeiro.

“Se preparem, estudem porque o Instituto Selecon vai prestar sempre o melhor serviço, tanto na aplicação das provas, quanto na organização. Já em relação às medidas de biossegurança, estamos adotando todos os cuidados necessários, ouvindo a ciência e as autoridades sanitárias. Seguiremos todos os protocolos e decretos municipais no dia da aplicação da prova”, afirmou.