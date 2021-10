Inscrições para o curso de planejamento orçamentário terminam nesta sexta (29)

Termina nesta sexta-feira (29.10) o período de inscrições para a capacitação “Planejamento Orçamentário – Teoria e Prática com enfoque na legislação do Estado de Mato Grosso”. O curso é promovido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Secretaria Adjunta da Escola de Governo, e tem como público-alvo servidores das áreas sistêmicas e do órgão central de orçamento público do Executivo estadual.

Dividida em duas etapas, a qualificação será realizada na modalidade de Ensino a Distância (EAD) e de modo presencial. As aulas serão remotas/teóricas e ministradas na plataforma da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Clique AQUI para se inscrever.

O módulo presencial/prático está previsto para iniciar em 2022 e para participar dessa etapa o servidor também deverá efetuar a sua inscrição, no período de 10 a 14 de janeiro. As aulas acontecerão na sede da Escola de Governo e serão ministradas por facilitadores da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz).

Entre os assuntos que serão abordados na capacitação estão os aspectos introdutórios e legais do orçamento público, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o Novo Regime Fiscal (NRF), instrumentos de planejamento (PPA, LDO e LOA) e fundamentos do orçamento para resultados. O curso completo possui carga horária de 124 horas.

Outras informações (65) 3613-3745 ou pelo site AQUI.