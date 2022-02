Inscrições para processo seletivo de curso superior de teatro podem ser feitas até dia 13 de fevereiro

O deputado estadual João Batista do Sindspen, na manhã desta sexta-feira (04), realizou uma visita técnica na 4ª Companhia de Polícia Militar de Mato Grosso, localizada no bairro Três Barras, em Cuiabá. A visita, como explicou o parlamentar, teve a intenção de conhecer as reais necessidades dos agentes de segurança para que ações efetivas sejam tomadas dentro do Parlamento. Batista é presidente da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Tomando conhecimento das principais limitações da estrutura, o deputado fez o compromisso junto ao 1º tenente da PM, Plínio Cristiano Ortt, subcomandante da 4ª Cia de PM, em buscar os recursos necessários para melhorar a estrutura do local.

“Vamos ajudar principalmente na questão da infraestrutura, oferecendo aos servidores condições mais dignas para que possam desenvolver seu trabalho. Devemos levar em consideração que a Cia de PM do Três Barras é muito conhecida, não só na área urbana, mas também na zona rural daqui da região, desenvolvendo um excelente trabalho”, disse João Batista.

De acordo com o deputado, ações imediatas devem ser tomadas nos próximos dias, citando a articulação para doação de um equipamento vídeo monitoramento (drone), que irá auxiliar o setor de inteligência da 4ª Cia de PM.

“Além do recurso financeiro que pretendemos destinar por meio de uma de nossas emendas, vamos articular a entrega de um drone. Esta já é uma ação rotineira desenvolvida pelo Sistema Penitenciário, quando apreendemos um objeto oriundo do tráfico de drogas e adquirido pelo crime organizado. Já concretizamos a entrega deste equipamento para vários batalhões da PM, delegacias e municípios. É um instrumento essencial para o serviço de inteligência de todas as Forças de Segurança, já disponibilizado pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para doação”, explicou o parlamentar.

Para o sub comandante da 4ª Cia de PM, que pontuou todas as dificuldades enfrentadas no quesito “infraestrutura”, a presença do deputado João Batista, que teve contato direto com a realidade do local, permitirá que as medidas necessárias sejam tomadas.

“Nossa base tem uma deficiência muito grande no que diz respeito à estrutura física, como infiltração nos telhados, falta de equipamentos, estacionamento sem cobertura, dentre outros. Nós estamos aqui todos os dias e enfrentamos várias dificuldades. É importante que o deputado possa vir à nossa base e ver de perto a realidade”, concluiu Plínio.