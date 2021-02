Inscrições prorrogadas para o vestibular da Faculdade CNA

Os pecuaristas leiteiros de São Roque do Canaã, Palmerindo Antônio Baratela e a esposa Aparecida Baratela, comemoram a redução de gastos que tiveram na fazenda após contar com o atendimento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), em parceria com o Incaper e a Associação dos Produtores Rurais do município.

A história do casal com o Senar-ES é de longa data, somando 15 anos de muito aprendizado e profissionalização. Juntos já participaram de diversos treinamentos e programas, dentre eles Produção de Derivados do Leite, Produção de Embutidos e Defumados de Carne, Inseminação Artificial de Bovinos e Com Licença Vou à Luta. Aparecida revela que os cursos, além de darem suporte à prática do dia a dia, os fez ter economia e mais segurança para lidar com a parte administrativa.

Na evolução do sítio eles destacam o importante papel do Senar-ES através de capacitações profissionalizantes e da Assistência Técnica e Gerencial.

“Conseguimos diminuir significativamente os gastos. Aprendemos a nos organizar e aos poucos estamos no caminhando”, Aparecida Baratela, pecuarista leiteira.

Hoje, quem também dá suporte técnico no Sítio Baratela é a filha, que é médica veterinária e cuida dos animais, ao lado de mais dois funcionários.

OFÍCIO DE FAZER QUEIJOS

O ofício de fazer queijos foi ensinado a Palmerindo por seu pai, a quem ajudava retirando leite dos animais toda manhã e também na produção de queijos.

Ao aprimorar seus conhecimentos e se casar com Aparecida, continuou o legado dos pais, agora na companhia da esposa.

No Sítio Baratela são produzidas 105 peças de queijo por dia. A peça de 700g é vendida por R$ 22,00 para aqueles que buscam na residência do casal. O quilo no supermercado e mercearias da região é vendido por R$ 22,00.

Além do queijo minas frescal, o casal também produz ricota, queijo temperado queijo curado e manteiga. Os produtos podem ser encontrados nos comércios de São Roque do Canaã.