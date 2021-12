Instalação de aduelas na Avenida Brasil é finalizada e obra de melhoria na drenagem avança para a Av. Tancredo Neves

A Secretaria Municipal de Obras Públicas finalizou a instalação das aduelas de concreto no trecho do Córrego Gumitá, que passa pela Avenida Brasil, no bairro Morada do Ouro. Com a conclusão desta etapa, o percurso que estava bloqueado, situado entre as avenidas Tancredo Neves e Acácia Cuiabana, foi liberado para o trânsito, mas ainda passará pelo processo de reconstrução da pavimentação.

Agora, o trabalho de melhoria no sistema de drenagem de águas pluviais da região avança para a Avenida Tancredo Neves, no sentido que dá acesso a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Norte. Neste momento, uma equipe atua em uma extensão de aproximadamente 100 metros da via, onde também foi preciso efetuar o bloqueio provisório da pista para execução dos serviços de escavação e instalação de novas manilhas.

“Esse é um dos pontos críticos de alagamento que mapeamos no início deste ano, seguindo uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro. Há mais de 20 anos os moradores, comerciantes e também condutores que passam por esse local enfrentam grandes dificuldades no período chuvoso. Estamos ampliando a capacidade de vazão da água, com a construção de novas estruturas”, explica o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa.

No córrego, foi construído um bueiro celular duplo, que agora se junta ao bueiro tubular existente no local. O reforço se fez necessário por conta da antiga estrutura não garantir mais um escoamento eficiente da água, já que possui dimensões menores. A nova edificação é composta por duas filas com 25 aduelas de 2x2m em cada uma e que, além de seguras, garantem uma canalização eficiente.

Já na Avenida Tancredo Neves, a obra foi iniciada na rotatória e avança ao longo do percurso estabelecido no projeto elaborado pela Secretaria de Obras Públicas. Nesta intervenção, o trabalho consiste em substituição das antigas manilhas por uma tubulação maior, construção de novas bocas de lobo e caixas de passagens, além de reconstrução da rotatória e de todo asfalto alcançado pela ação.

“Queremos concluir toda a obra ainda neste mês, mas a nossa maior preocupação é garantir que a população não sofra mais com esses problemas de alagamento. Por isso, estamos prezando pela qualidade dos materiais utilizados e também da execução. É importante destacar que todos os bloqueios no trânsito da região conta com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana”, completa Stopa.