Instituições ampliam treinamentos em município com agricultura em expansão

Brasília (25/05/2021) – O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, participou de forma virtual do lançamento do Portal do Observatório da Agropecuária Brasileira, na terça (25). O evento também contou com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina.

A plataforma pretende fortalecer e aprimorar a integração, a gestão, o acesso e o monitoramento dos dados e informações de interesse estratégico para o setor agropecuário e para o Brasil. Além disso, vai disponibilizar soluções inovadoras de tecnologia da informação e comunicação, de modo a subsidiar processos de tomada de decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e dos demais usuários do setor público, privado, terceiro setor e da sociedade.

A iniciativa contou com o apoio da CNA desde a aquisição de equipamentos para a implantação da sala de operações, inaugurada em 2019. A parceria também envolve o compartilhamento de dados do acervo da Confederação e apoio técnico por meio dos colaboradores da entidade.

“Quando buscaram a CNA como parceira, nós não hesitamos, em nenhum momento, em ajudar para que tivéssemos um Ministério renovado, preparado e, acima de tudo, ágil na tomada de decisões. A nossa instituição sempre será parceira na busca de um constante aprimoramento desse Ministério”, afirmou João Martins.

Tereza Cristina, João Martins, Sérgio Souza e João Chrysostomo (sentido horário)

O Observatório reúne dados de 200 bases diferentes em um único local. Os primeiros painéis temáticos estruturados estão disponíveis e podem ser acessados, por meio das plataformas estatística e geoespacial, pelos seguintes temas: agropecuária sustentável e meio ambiente, aquicultura e pesca, crédito rural público, produtos agrícolas, zoneamento agrícola de risco climático e solos brasileiros.

“Precisávamos de informações atualizadas e de dados consistentes para a tomada de decisão. Não adianta acumular informações e não saber como analisá-las. O Brasil precisava dessa ferramenta. Isso é que vai fazer com que o País consiga, nesse momento difícil, mudar a sua imagem. O desconhecimento sobre a agricultura brasileira não vai mais existir”, disse Tereza Cristina.

Os principais impactos e benefícios serão informações organizadas e integradas subsidiando a elaboração e a implementação de políticas públicas. A ferramenta também vai contribuir para o aprimoramento da disponibilização de informações estratégicas para a sociedade e o aperfeiçoamento do ambiente de negócios, tornando-o mais competitivo, transparente, previsível e simples, além de aumentar a eficiência e a produtividade da administração pública.

A gestão do Observatório será realizada pela Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação (SDI/Mapa). A plataforma será operacionalizada pelo ministério e órgãos ligados à pasta – como Conab, Inmet e Embrapa –, e outros parceiros dos setores público e privado.

O evento também contou com a participação do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Sérgio Souza (MDB/PR); e do reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), João Chrysostomo de Resende Júnior; além de secretários do Mapa e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Conheça o Observatório da Agropecuária Brasileira aqui.

