Instituto AgriHub oficializa criação da Rede de Inovação e Investigação Meteorológica

Com implantação de fertirrigação e gotejamento, produtor assistido pelo Senar/MS melhora produtividade em apenas 5 meses.

Com uso de tecnologias recomendadas pela Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS, o produtor rural Reginaldo da Silva, do município de Terenos, não somente aumentou a produtividade da sua horta, como também reduziu os custos com insumos. Em apenas cinco meses recebendo o técnico de campo, o horticultor modificou totalmente o manejo, implantando a fertirrigação e gotejamento. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

Em janeiro de 2021, quando o técnico do Senar iniciou as visitas, Reginaldo produzia apenas quiabo, e adubava a horta de forma manual, espalhando o produto na terra. Hoje, o produtor cultiva também maxixe, berinjela, jiló e abobrinha, e faz a adubação por meio dos sistemas de fertirrigação e gotejamento.

“A gente implantou essas tecnologias a partir das visitas técnicas do Senar, pois a adubação era feita a lanço, jogando o adubo por cima da planta, para ela absorver. Agora, a gente faz a adubação junto com a irrigação. O técnico passa a formulação de cada nutriente que a planta precisa, a gente pesa na balança e a fertirrigação distribui para as culturas”, comenta, detalhando o atendimento hoje realizado pelo técnico Hilton Kohagura.

Todas as mudanças no manejo proporcionaram uma otimização do serviço, além de uma importante diminuição com os custos de produção, especialmente adubos. “A gente gastava muito. Agora, com a fertirrigação, o adubo é direcionado para a raiz da planta. Com apenas 5 meses de Assistência Técnica e Gerencial, a gente já percebeu uma maior produção com a fertirrigação”, avalia Reginaldo.

Para o produtor, a presença do Senar o motiva a estar sempre buscando algo melhor, e isso “transforma vidas”.

“Às vezes você quer fazer uma melhoria, uma mudança, mas fica com medo de sair da zona de conforto. Com a chegada do técnico, ele nos deu coragem, fala que é possível. A gente acredita nele e no seu trabalho, tem mais facilidade de sair dessa zona de conforto, de aumentar a produção, buscar uma melhoria de vida”, finaliza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu