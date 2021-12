Instituto Cometa entrega carro do sorteio da campanha Natal solidário

Crédito: Assessoria

A campanha Natal Solidário 2021, do Instituto Cometa de Cáceres foi realizada em parceria da Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios-APDM e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social-Coegemas.

Em uma cerimônia prestigiada por vários convidados, a coordenadora do Instituto Cometa, Rosimari Ribeiro, entregou no final de semana, um carro HB20 para o ganhador do município de Rondonópolis, José Dias Oliveira, que concorreu ao prêmio através do cupom 0/75393. Na ocasião o Instituto prestou uma homenagem a líder comunitária e presidente da União Rondonopolitana de Moradores de Bairros, Nilza Maria Nunes Siqueira.

O sorteio de todos os prêmios foi realizado na AMM, no dia 8 de dezembro, através da loteria federal, por meio de uma live, transmitida pelo canal no youtube. Além do carro HB20 da Hyundai, foram sorteados também 01 motocicleta Honda CG 160, 01 geladeira, 01 fogão e 01 TV Smart de 50 polegadas, doados pelo Grupo Cometa. Para concorrer aos prêmios, os participantes trocaram 5 quilos de alimentos não perecíveis por cada cupom da campanha.

Com o tema ‘ajude a construir um Natal mais solidário’, a campanha cumpriu um cronograma, desde o lançamento no mês de abril em Cuiabá. O projeto recebeu a adesão de 116 municípios de diferentes regiões do Estado, que realizaram parcerias com os estabelecimentos e instituições locais, visando a arrecadação dos alimentos para atender as comunidades em situação de vulnerabilidade.

O instituto surgiu da necessidade de expandir os projetos sociais que o Grupo Cometa desenvolve há muitos anos. São trabalhos na área de educação, cultura e meio ambiente, com o objetivo de trabalhar junto a sociedade, tornando se um organismo de utilidade pública. As campanhas tem um alcance social muito grande. ”Para nós é uma grande satisfação e alegria ajudar as pessoas. Temos uma paixão por servir e ajudar, disse o presidente do Grupo Cometa, Francis Maris, destacando que diante do contexto da pandemia, que gerou desemprego e afetou milhares de famílias, a campanha necessitou de mais envolvimento.

A campanha Natal Solidário chegou na sua 8ª edição, com o objetivo de arrecadar alimentos para serem distribuídos. A cada ano, a campanha evoluiu com as parcerias das entidades e empresas. A participação dos municípios ocorreu por meio de um termo de parceria, assinado pelos prefeitos e o Instituto Cometa. As prefeituras tiveram um longo período para arrecadação dos alimentos, entrega dos cupons para a o sorteio e, no final a distribuição dos alimentos em cada município.