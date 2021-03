Intercâmbio entre Senar-MT e faculdade paulista abre oportunidades de estágio em Mato Grosso

Terceira edição do CNA Jovem (antes da pandemia)

Brasília (02/03/2021) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) registra aumento na participação de mulheres a cada edição do programa de desenvolvimento de novas lideranças, o CNA Jovem. A instituição promove a iniciativa desde 2014.

O CNA Jovem está focado na liderança empreendedora e desafia os participantes a buscar soluções e propostas inovadoras para alcançar maior protagonismo no setor agropecuário.

Na quarta edição, que teve início em 2020 e segue neste ano, a representatividade feminina superou a dos participantes homens. Dos 3.742 jovens inscritos em julho de 2020, 53% eram mulheres e 47% homens.

Após as etapas classificatórias e eliminatórias, as mulheres continuam sendo a maioria. Agora, são 80 jovens de todas as regiões brasileiras classificados para a fase nacional do programa, dos quais 51 são mulheres, 63,7% do total, e 29 são homens (36,2%).

Janete Almeida

“Os dados mostram a competência e o talento que as mulheres do agro têm demonstrado e reflete a mesma tendência do aumento do total de mulheres atuando no agronegócio nos últimos anos”, declarou a diretora de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, Janete Almeida.

Em 2014, quando foi realizado pela primeira vez, do total de participantes 32% mulheres e 68% homens. Já na segunda edição, em 2016, 43% eram mulheres e 57% de homens.

A coordenadora nacional do CNA Jovem, Fernanda Nonato, ressalta que em 2019 o percentual de mulheres finalistas da etapa nacional aumentou consideravelmente em relação às duas primeiras edições.

Fernanda Nonato

“Começamos a realizar o CNA Jovem com apenas 32% de mulheres em 2014 e em 2021, este percentual dobrou. Espera-se realmente que, no futuro não muito distante, possamos entregar para o setor agropecuário novas lideranças empreendedoras onde as mulheres tenham uma participação muito mais significativa do que nas gerações passadas”.

Soluções inovadoras – A jornada teve início em 2020 com fases introdutórias sobre o agronegócio brasileiro e oficinas digitais sobre problemas, oportunidades, propósito, liderança empreendedora e desafios.

Desde janeiro, quando foram conhecidos os 80 jovens classificados para a fase nacional da quarta edição, eles estão em grupos trabalhando de forma remota para identificar os mais relevantes desafios que levarão para a segunda fase com o objetivo de propor soluções criativas em cinco áreas de foco: empresarial, educacional, institucional, político-partidário e sindical.

As melhores soluções serão reconhecidas pelo Sistema CNA/Senar. Nas edições anteriores, os jovens vencedores ganharam viagens técnicas para a China, Nova Zelândia e para o Vale do Silício, nos Estados Unidos.

Assessoria de Comunicação CNA

Fotos: Wenderson Araujo

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil