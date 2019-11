Intermat abre licitação para serviço de exploração de restaurante e lanchonete

Começou nesta quarta-feira (27.11) o I Encontro Estadual de Bibliotecas, em Vera (458 quilômetros ao norte de Cuiabá). O evento conta com a participação de representantes de 40 cidades de todas as regiões, numa proposta de descentralização dos eventos estaduais.

Até sábado (30.11), os participantes irão trocar experiências sobre projetos de revitalização, participar de uma capacitação sobre gestão e organização de bibliotecas, além de discutir o plano municipal do livro, leitura e literatura de Vera.

O evento é realizado pelo Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel) e Prefeitura de Vera. O secretário-adjunto de Cultura, José Paulo Traven, está no município e participa do evento com a coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, Waldineia Almeida, e a gerente de Livro e Leitura, Helena Costa.

De acordo com Waldineia, todo ano são realizados dois encontros estaduais. O primeiro foi o Fórum, que discutiu o papel social das bibliotecas públicas, realizado em Cuiabá no primeiro semestre.

“Este ano foi muito importante para o Sistema de Bibliotecas, consolidamos a aproximação com os municípios e o trabalho em rede. Neste momento, estamos formatando cinco planos municipais do livro, leitura e literatura, sendo que três deles já estão praticamente finalizados. O encontro em Vera, além de propiciar a descentralização dos eventos, irá finalizar este ciclo de fortalecimento das ações voltadas para a capacitação e revitalização das bibliotecas públicas”, destacou Waldineia.

A programação conta com a palestra ‘Bibliotecas Transformadoras’, ministrada por Ilca Bandeira, bibliotecária da Ong Recode, que premia projetos de boas práticas desenvolvidos em bibliotecas do país. Entre os espaços culturais do Estado já contemplados pela Recode estão a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça e as bibliotecas municipais de Juína e Sorriso. Também haverá um painel de experiências, apresentando exemplos de revitalização em bibliotecas de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Vera.

Além disso, haverá um dia dedicado à capacitação sobre organização e gestão de bibliotecas, ministrada pelo Sistema Estadual de Bibliotecas. Outro destaque da programação será o fórum para discutir o Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Vera. O último dia está reservado para um bate-papo com a escritora Leni Chiarello Ziliotto, autora de mais de dez obras, entre elas a mais recente ‘Uma Floresta, Uma Menina & Um Manequim: A Fartura’, e atividades culturais.