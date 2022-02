Investigação sobre roubo de cargas no Nortão identifica e prende membros de quadrilha envolvida nos crimes

A Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos pelos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e por manter pássaros silvestres em cativeiro e sem documentação. A prisão do suspeito foi nesta terça-feira (22.02), em Campo Novo do Parecis. O homem foi flagrado com porções de cocaína que seriam comercializadas por ele.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 2h da madrugada, a PM recebeu denúncia sobre um ponto de venda de drogas, no bairro Jardim Primavera. No local, os policiais encontraram o suspeito e em busca pessoal foi localizado seis pinos de substância análoga a cocaína, que estaria em um veículo abandonado utilizado como esconderijo dos entorpecentes.

A equipe se deslocou para o apartamento do suspeito e durante as buscas, encontraram duas porções grandes de entorpecentes, sendo uma de cocaína e outra de maconha, dentro de um urso de pelúcia. Em cima da cama do homem, foi encontrada uma arma de fogo de calibre .22mm e outras embalagens para acondicionamento da droga.

Ainda na residência, os policiais identificaram quatro gaiolas com pássaros, entre eles, um canário, um canário belga e duas aves conhecidas como papa-capim. Perguntado sobre os pássaros, o suspeito afirmou não possuir documentos de órgãos competentes para possuir os animais de fauna silvestres. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia da cidade, junto com todo o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.