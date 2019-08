Investigador do GOE vence etapa de campeonato internacional de Jiu Jitsu

Assessoria | PJC-MT

O investigador Leandro Furtado Rezende venceu o primeiro torneio internacional de Jiu Jitsu, ocorrido no Estado de Mato Grosso. O policial civil, que é lotado na Gerência de Operações Especiais (GOE), conquistou o primeiro lugar, na categoria Master 3 até 85 quilos, faixa preta, da etapa Abu Dhabi Internacional Pró-Cuiabá, ocorrida no domingo (25.08).

O policial luta há 30 anos na modalidade de arte marcial, Jiu Jitsu. Na final do campeonato Abu Dhabi Internacional Pró-Cuiabá, realizado no Ginásio Aecim Tocantis, o investigador disputou a primeira colocação com um policial militar da Forca Tática de Cáceres, que terminou em segundo lugar.

O investigador agradeceu o delegado Ramiro Mathias Ribeiro Queiroz pelo incentivo que vem propiciando a ele e também aos demais integrantes da unidade operacional para prática de esportes, tanto que recentemente foi inaugurada uma sala de treinamento físico e defesa pessoal dentro da Gerência.