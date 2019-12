Investigadores recebem título de cidadania honorária em Vila Rica

Assessoria | PJC-MT

Mais de 150 estudantes da rede pública de ensino participaram das atividades do projeto social “De cara limpa contra as drogas” desenvolvido pela Polícia Judiciária Civil, na zona rural de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá)

As ações voltadas para prevenção foram realizadas pelos policiais civis da Delegacia Regional e Delegacia Especializada do Adolescente (DEA), na terça-feira (17.12), em uma unidade escolar situada no distrito de Vila Aparecida, região de Cáceres.

Na primeira etapa, foram ministradas palestras para 68 alunos do 5º ao 8º ano, e na segunda etapa foi foram 84 estudantes do 9º ao 3º ano, da Escola Municipal Buriti, beneficiados com o trabalho social.

Conforme a investigadora da Regional de Cáceres, Maria Aparecida, o principal objetivo da ação é levar para a comunidade escolar, informações e orientações sobre os malefícios do consumo precoce de bebidas alcoólicas.

As apresentações também abordaram o tema “drogas e as consequências danosas aos adolescentes”, bem como foram apresentados vídeos educativos. Também foram distribuídas cartilhas e panfletos educativos para os participantes.

Além das palestras a Polícia Civil de Cáceres realizou visitas aos comerciantes do distrito de Vila Aparecida, com divulgação e colocação de cartazes sobre o projeto “De cara limpa contra as drogas”.