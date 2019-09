Investigados na morte de mulher há 10 anos viram réus na Justiça

Assessoria | PJC-MT

Apontada como autora do homicídio que vitimou, Oséias Vicente, de 60 anos, a suspeita, Josiane Lima dos Santos, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta sexta-feira (20.09), no município de Juína.

A suspeita teve a ordem de prisão decretada pela 3ª Vara Criminal de Cível da Comarca de Juína com base em investigações da Polícia Civil, coordenadas pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi. A suspeita foi localizada em uma residência no bairro Vila Operária.

O inquérito da morte de Oséias Vicente, 60 anos, foi concluído na semana passada. A vítima teve o corpo localizado no dia 5 de junho, nas proximidades do terminal rodoviário da cidade, com queimaduras de terceiro grau. Ele morreu no dia 14 de junho após passar nove dias internado na UTI do Hospital da cidade.

Josiane foi identificada nas investigações que indicaram um desentendimento ocorrido entre a vítima e a suspeita. Após o fato, ela pegou uma garrafa com combustível e jogou na vítima, ateando fogo logo em seguida. Testemunhas presenciaram a briga entre os dois.

Ela confessou a autoria do crime. A mulher alegou que anteriormente a vítima tinha tentado contra sua vida, também usando fogo, após uma discussão.

A suspeita tem várias passagens por crimes de roubos, tráfico de drogas e homicídios. Ela foi indiciada por homicídio qualificado.