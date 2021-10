“Investimento vai transformar a cidade; é um novo momento para Rondonópolis”, afirma Thiago Silva sobre asfaltamento dos distritos industriais

O governador Mauro Mendes assinou nesta segunda-feira (04.10) convênio para as obras de asfaltamento dos distritos industriais de Rondonópolis. A obra é uma parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura e o senador Carlos Fávaro.

Pela parceria, serão destinados R$ 46,6 milhões do Governo do Estado, além de R$ 21 milhões em emenda do senador Carlos Fávaro para obras de pavimentação, drenagem, sinalização horizontal e vertical, além de calçadas com acesso PNE no Distrito Vetorasso e nas principais ruas do Micro Distrito da Vila Operária e no Distrito Industrial Razia. Serão 103,5 mil metros quadrados de asfalto novo.

“Investimento em logística é mais qualidade de vida pra nossa cidade. Rondonópolis merece essa atenção do Governo do Estado e eu, como representante do município no Parlamento, afirmo que o senhor, governador, vem dando essa atenção. Rondonópolis é o grande exportador de grãos, temos aqui o Porto Seco, a Ferrovia, e a pavimentação do nosso Distrito Industrial era o grande gargalo, que carecia tanto de investimentos. Isso vai transformar a cidade, é um novo momento que Rondonópolis está atravessando. Quero agradecer seu compromisso, por essa e tantas outras obras importantes que estão em andamento aqui”, destacou o deputado Thiago Silva, representante do município na Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

O senador Carlos Fávaro reforçou a importância de ações que reúnem os poderes Executivo e Legislativo em prol da população. “É assim que a gente faz as coisas acontecerem. O resultado disso [das parcerias] é que Mato Grosso hoje é um canteiro de obras, não só físicas, mas ações que transformam a qualidade de vida das pessoas. Investimentos no social, na saúde… E tenho certeza que vamos fazer muito mais, pra continuar mudando a vida de cada um que depositou em nós seu voto de confiança”, defendeu Carlos Fávaro.

A assinatura do convênio faz parte da agenda do governador Mauro Mendes em Rondonópolis nesta segunda-feira. Esta é a quarta vez que o chefe do Executivo Estadual visita a cidade para entregar obras e ações.

“Eu quero parabenizar o senhor, governador, porque desde 2010 quando eu fui prefeito pela primeira vez nós lutávamos por essas parcerias. Isso tudo está sendo possível porque o senhor teve a visão de promover parcerias com os prefeitos. E não foi só Rondonópolis que ganhou, foi todo o Estado. Isso é que é trabalho de estadista, que olha para todo o Estado, para todas as cidades, que soma junto. É uma forma de retribuir aos trabalhadores, aos pequenos produtores, de construir um Mato Grosso igual para todos”, pontuou o prefeito José Carlos do Pátio.

Compromisso com Rondonópolis

Pela manhã, o governador Mauro Mendes assinou a autorização para licitação da obra de pavimentação asfáltica da Gleba Rio Vermelho, inaugurou o novo Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), vistoriou as obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11 e assinou a ordem de serviço da reforma da Escola Técnica Estadual.

Ainda em Rondonópolis, o governador inaugurou a reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra, com investimentos de R$ 4,4 milhões, e lançou o programa Patrulhamento Rural Georreferenciado.

“Eu fico muito feliz que o Governo de Mato Grosso, nesses dois anos e oito meses em que tive a honra de estar governador, com ajuda de muita gente, da nossa bancada, dos nossos servidores, mas acima de tudo, cuidando com responsabilidade do dinheiro da população, nós hoje temos condição de vir aqui e dizer a vocês que vamos fazer essas obras. E quando eu digo isso, é porque o dinheiro está no caixa para entregar essas obras, os recursos estão garantidos”, reforçou Mauro Mendes.

Integram a comitiva do governador o prefeito José Carlos do Pátio, o senador Carlos Fávaro, o deputado federal Neri Geller, os deputados estaduais Nininho, Thiago Silva e Sebastião Rezende, os secretários de Estado Alan Porto (Educação), Marcelo de Oliveira (Sinfra), Alexandre Bustamante (Segurança), Mauro Carvalho (Casa Civil), Laice Souza (Comunicação) e Nilton Borgato (Seciteci), além de lideranças políticas locais.