Investimentos de mais de R$ 74 milhões em radiocomunicação digital e instalação de câmeras OCR marcam ano da segurança

Desde janeiro de 2019, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) entregou 1.241,62 quilômetros de asfalto novo nas rodovias estaduais de Mato Grosso. No mesmo período, o Estado entregou outros 1.003 km de asfalto recuperado e 97 pontes de concreto.

As obras fazem parte do planejamento estratégico do Governo para melhorar a infraestrutura estadual. Mato Grosso conta atualmente com aproximadamente 30 mil quilômetros de rodovias, sendo que apenas 7,5 mil km são asfaltados.

Entre as estradas entregues desde 2019, estão trechos importantes para o desenvolvimento econômico e social de diversas regiões do Estado: como a MT-110 na região Sul; as MT-338 e 242 na região Norte; a MT-352, na região Oeste; e a estrada do Coxipó do Ouro, em Cuiabá. Além disso, o Governo segue trabalhando em outras obras.

No momento, a Sinfra-MT executa 1.623 km de asfalto novo e está restaurando outros 615 km.

Entre as obras em andamento estão a MT-010, entre Ipiranga do Norte e Tabaporã; a MT-140, entre Nova Brasilândia e Nova Ubiratã – que será uma alternativa ao trânsito pesado da BR-163; a MT-130 na região de Paranatinga; e as MTs-206 e 322 na região Norte .

Outras obras aguardadas há muito tempo também estão em fase de conclusão: como a MT-020, entre Paranatinga e Canarana; e a MT-326, entre Nova Nazaré e Cocalinho; a MT-100, na região do Araguaia; a MT-220, no Vale do Arinos; e a MT-343, entre Barra do Bugres e Cáceres.

Obras na MT-020 entre Paranatinga e Canarana – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

O ritmo das obras deve ser mantido para 2022. No momento, 837 km de pavimentação estão em fase de licitação na Sinfra-MT e outros 1.477 estão em fase de elaboração de projeto. Ainda há mais de mil quilômetros doados por associações, consórcios e prefeituras que estão em processo de análise.

“Hoje nós temos obras em todas as regiões de Mato Grosso, na região Oeste, no Noroeste, no Araguaia. Estamos levando asfalto para várias regiões, garantindo que a população tenha dignidade para ir e vir. O chão está virando asfalto”, afirma o governador Mauro Mendes.

Pontes

Noventa e três pontes de concreto foram entregues pelo Governo do Estado desde janeiro de 2019. São obras importantes para garantir o tráfego pelas rodovias durante todo ano.

“Sempre que você substitui uma ponte de madeira por uma ponte de concreto, você remove um obstáculo para o desenvolvimento de uma região. Além disso, você contribui com o meio ambiente, porque evita a derrubada de árvores para fazer a manutenção dessas pontes”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

Ponte sobre o Rio das Mortes, entre Cocalinho e Nova Nazaré – Foto: Marcos Vergueiro/Secom-MT

Outras 55 pontes de concreto estão em execução e devem ser entregues em 2022, como a Ponte sobre o Rio Cuiabá, ligando os Parques Atalaia e do Lago, ou a ponte sobre o Rio das Mortes na MT-326 e a Ponte sobre o Rio Arinos, na MT-220 em Porto dos Gaúchos. Além disso, mais 63 pontes estão em fase de elaboração de projeto.