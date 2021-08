Investimentos na educação nos comprometem em fazer um trabalho melhor, afirma diretor de Escola Técnica de Alta Floresta

O governador Mauro Mendes assinou, nesta sexta-feira (13.08), a autorização para a reforma geral da Escola Técnica Estadual de Alta Floresta. Fundada há mais 20 anos, a unidade nunca recebeu intervenções em sua estrutura predial e, com a ação, deve dobrar o número de estudantes que atende a partir do próximo ano, quando irá retomar as aulas presenciais.

“Nossa escola estava numa situação muito crítica, porque ela existia há mais de 20 anos e nunca havia passado por um processo de reforma. Isso repercute diretamente na qualidade do ensino que nós oferecemos, porque quando a gente percebe investimentos na educação, a gente se sente ainda mais comprometido em fazer um trabalho melhor para a nossa comunidade. Nós hoje atendemos 270 alunos, com essas ações agora a expectativa é de 550 estudantes já em 2022, quando estamos com planejamento para voltar à ativa dentro daquilo que já fomos um dia, com ensino presencial e técnico atendendo as necessidades de toda a nossa região”, comemorou o diretor da Escola, Edson Amaro dos Santos.

Durante agenda em Alta Floresta, o governador Mauro Mendes assinou ainda convênios na área de infraestrutura e realizou a entrega simbólica de cestas básicas do programa Vem Ser Mais Solidário.

Autor de emendas que contribuirão com recursos para as ações lançadas nesta sexta-feira, o senador Carlos Fávaro se disse orgulhoso com a parceria firmada entre as bancadas federal, estadual e Governo do Estado.

“Vivemos um momento especial, porque conseguimos juntos, bancada federal, estadual e Governo do Estado, fazer as coisas acontecerem pelo bem da nossa população. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e não poderia deixar de ressaltar, porque a gente fala em obras, estradas, progresso, mas este Governo tem olhado com tanto carinho para o social, com um grande programa liderado pela nossa primeira-dama Virginia Mendes, que eu preciso falar do orgulho que sinto em manter tantas parcerias com o governador Mauro Mendes, para melhorar cada vez mais a vida de todos”, afirmou o senador.

Beneficiada pelo Vem Ser Mais Solidário, a dona de casa Maria Nazaré da Silva disse que a doação vai garantir alimento na mesa de sua família. Em Alta Floresta, o Governo do Estado entregou 750 cestas básicas através do programa.

“Eu quero que Deus abençoe muito ele, derrame muitas bençãos, porque se não fosse essa ajuda eu estaria passando fome. Eu tenho duas filhas especiais, então, fico muito agradecida, fico sem palavras, só posso dizer que Deus abençoe muito”.

Acompanharam o governador os secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho, de Infraestrutura, Marcelo de Oliveira, de Comunicação, Laíce Souza, e de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato. Ainda, o deputado federal Juarez Costa e os deputados estaduais Xuxu Dal Molin e Ondanir Bortolini, Nininho, além de autoridades do município e região.

Assinatura de convênio para pavimentação urbana em Alta Floresta

Ainda no município, o governador Mauro Mendes formalizou um convênio entre Governo do Estado e a Prefeitura de Alta Floresta, no valor de R$ 31.341.966,64, para conservação e restauração de pavimento em diversas ruas do município.

Do montante, serão investidos R$ 29.461.448,64 de recursos do Estado e R$ 1.880.518 à título de contrapartida financeira por parte do município.

Serão conservados e restaurados um total de 249 ruas/avenidas que abrangem uma área total de 170.532,29 m² (por ser pavimentação urbana não utiliza extensão em quilometragem).

“Tudo isso é resultado de um Governo que tem trabalhado muito forte, muito firme, pra colocar recursos no Estado todo, em todas as regiões. Aqui em Alta Floresta são R$ 29 milhões em recursos para fazer o pavimento urbano, 98.6km de asfalto dentro da cidade. Isso vai ficar na história de Alta Floresta, uma obra desse tamanho, feita por um Governo que tem apresentado tantos resultados. Temos muita satisfação em receber o governador e sua comitiva, porque estamos vendo que ele não vem aqui só para passear, mas para trazer benefício para a nossa população”, afirmou o prefeito Chico Gamba.

Habitação

A agenda do governador Mauro Mendes na região incluiu, ainda, a assinatura do termo de adesão entre o MT PAR e Prefeitura de Alta Floresta para a construção de 213 casas no município.

As moradias fazem parte do programa Mais Habitação, do Governo de Mato Grosso. As casas contam com 51m², e serão construídas no loteamento Residencial Alvorada. Só neste projeto a MT PAR deverá investir mais de R$ 3 milhões em infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem e passeio público.