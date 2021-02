“Investimos em tecnologia e melhoramos nossa atuação”, afirma presidente do MT Saúde

A presidente do Mato Grosso Saúde, Misma Thalita dos Anjos, destaca em entrevista que um trabalho austero e de investimentos em tecnologia proporcionaram a retomada dos atendimentos pelo plano, que hoje conta com mais de 450 prestadores de serviços de saúde.

Devido à pandemia, o MT Saúde investiu em tecnologia para teleconsultas e ela conta ter percebido o futuro da modalidade de atendimento, que será expandido para ofertar ainda mais especialidades ainda este ano.

“Acreditamos que a interação da tecnologia com a medicina é fundamental, tanto para o momento de pandemia, quanto para a comodidade dos beneficiários, a fim de atender aqueles que não conseguem se locomover aos consultórios, por exemplo”.

Confira a entrevista na íntegra

– Presidente, há dois anos e meio o Mato Grosso Saúde conseguiu retomar seus atendimentos com os prestadores e manter estabilidade de atendimento da rede. Qual foi o trabalho desenvolvido para que o MT Saúde recuperasse as finanças e, principalmente, a confiança de beneficiários e profissionais de saúde?

Misma Thalita – É importante ressaltar que foi crucial o modelo de gestão implantado no Mato Grosso Saúde. Realizamos diversas reuniões com os credenciados, efetivando um cronograma realista dos pagamentos dos débitos para a liquidação do passado. Isso fez com que os prestadores percebessem a gestão austera e empenhada em honrar os seus compromissos comerciais, fazendo com que à época os que haviam se descredenciado do Plano retornassem com os atendimentos de qualidade à nossa carteira de vidas.

Hoje o Mato Grosso Saúde conta com mais de 450 prestadores que prestam seu serviço com qualidade aos nossos beneficiários, sendo comparado até com os melhores planos particulares do mercado.

– O ano passado foi de muitas dificuldades, não apenas para a população, mas também para os médicos, por conta da pandemia do coronavírus. Como foi a atuação do MT Saúde e de que forma conseguiu manter os atendimentos aos beneficiários?

Misma Thalita – O Mato Grosso Saúde precisou se adequar a essas novas mudanças que a pandemia do coronavírus impôs a todos. Com isso, foi necessário nos aliar ainda mais às tecnologias para prestar os atendimentos administrativos aos beneficiários, tanto para soluções de questões como adesões, inclusões, parcelamento de débitos e em diversos outros assuntos.

Tudo isso foi sistematizado através dos nossos contatos da Central de Relacionamento com o beneficiário, por meio do telefone, e-mail e site. Tomamos todas as medidas de segurança para prestar todo atendimento necessário quando presencial aos nossos beneficiários e ainda disponibilizamos um canal 24h aos prestadores, caso haja alguma intercorrência fora do horário comercial.

Além disso, tivemos que nos movimentar rapidamente também para a inclusão dos exames de detecção do Covid-19 em nosso rol, tanto o RT-PCR (feito por coleta de amostra do muco nasal por meio dos cotonetes) quanto o sorológico (pelo sangue). Após, fechamos contratos com os laboratórios para a realização dos exames. Alguns até realizam a coleta em domicílio.

O ponto alto do momento pandêmico para o Mato Grosso Saúde foi quando conseguimos realizar os atendimentos médicos por videochamadas, as conhecidas teleconsultas. Temos diversas especialidades médicas disponíveis nesta modalidade. Inclusive contamos com um prestador de saúde que atende os nossos beneficiários com um pronto atendimento digital 24 horas por dia. Vemos essa aliança, do digital com o médico, fundamental, como uma das maneiras de barrar o avanço da contaminação pelo coronavírus.

– Ainda estamos vivendo a continuidade da pandemia. Tem mais serviços que podem ser implementados pelo MT Saúde para que o atendimento seja ainda melhor?

Misma Thalita – Vemos que a teleconsulta é o futuro da medicina, pois conseguimos chegar em todos os beneficiários espalhados pelo Estado. Com isso, projetamos uma expansão dessa cartela das especialidades para essa modalidade de atendimento. Para que sejam atendidos de forma não presencial, bastando estar conectado à internet, tendo em mãos um smartphone, ou computador, com câmera e microfone.

Atualmente as especialidades para a teleconsulta disponíveis são: cardiologia, clínico geral, gastroenterologia, fonoaudiologia, hepatologia, medicina familiar, neurocirurgia, neurologia e pediatria. Em breve, novas especialidades, como endocrinologia, geriatria, infectologia, oncologia clínica, psiquiatria e urologia entrarão nessa cartela de teleatendimentos.

– Presidente, o que os beneficiários podem esperar do MT Saúde para os próximos anos? A senhora pode elencar quais as principais ações estão sendo desenvolvidas?

Misma Thalita – Para os próximos anos, o Mato Grosso Saúde planeja ampliar a rede de credenciados no interior do Estado, e com isso levar atendimentos, sejam hospitalares, clínicos ou laboratoriais, para diversos municípios, para que os beneficiários tenham esse atendimento mais perto de sua casa.

Iniciamos um estudo para melhorar a forma de coparticipação para o beneficiário, para que o plano se torne cada vez mais atrativo e justo para a assistência à saúde.

Como já frisamos, planejamos uma ampla melhoria das teleconsultas. Acreditamos que a interação da tecnologia com a medicina é fundamental, tanto para o momento de pandemia, quanto para a comodidade dos beneficiários, a fim de atender aqueles que não conseguem se locomover aos consultórios, por exemplo.

Prevemos também a implantação do “Mato Grosso Saúde Mais Digital”. Serviços administrativos de forma on-line para aberturas de processos, dando maior celeridade e facilidade a abertura desses documentos.

Continuando com os avanços tecnológicos, estudamos o retorno dos atendimentos para os aplicativos de smartphones. Isso demonstra avanço e facilidade aos beneficiários para retirada de segundas vias de boletos, consulta de médicos, cartão virtual e mais.

Outra meta que temos é ofertar maior benefício aos segurados do Plano com o lançamento do clube de desconto, a fim de ofertar valores diferenciados nos serviços de saúde em academias, farmácias e outros relacionados.

– Quais os principais planos do MT Saúde e quem pode ter acesso a eles?

Misma Thalita – O Mato Grosso Saúde é o plano de assistência à saúde dos servidores do Estado de Mato Grosso, sejam eles os efetivos, os comissionados e os contratados pelo Estado, como também os servidores inativos.

Com valores a partir de R$ 103,35, os servidores já podem realizar a adesão e ter acesso aos mais de 450 credenciados de saúde entre hospitais, clínicas, laboratórios e médicos nas mais diversas especialidades. Um excelente custo benefício a todos.

Além dessas pessoas, há a oportunidade de suas famílias também ingressarem no Plano, como mães, pais, filhos e cônjuges.

Fazemos também a chamada portabilidade de outras operadoras de saúde com a absorção de carência, quando enquadrados em nossa legislação.

Outro grupo que também pode fazer parte são os exclusivamente comissionados. Essas pessoas, caso venham perder o vínculo com o Estado, podem pedir a permanência no Plano e continuar sendo atendido pela nossa rede, desde que façam a adesão em até 30 dias contados da data da perda do vínculo

A adesão pode ser feita, tanto em nossa sede, localizada no bairro Jardim Cuiabá, quanto de forma on-line através do nosso site: www.matogrossosaude.mt.gov.br.