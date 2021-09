IPDU inicia a segunda etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura Esporte e Lazer convida para mais uma edição do projeto Arte no Beco com programação voltada para apresentações de dança. No total, dez grupos dos mais variados ritmos se apresentam gratuitamente no Beco do Candeeiro nesta sexta-feira (17), a partir das 19h. O evento segue as medidas de biossegurança, como uso de máscara e disponibilização de álcool 70%.

O Beco do Candeeiro foi restaurado e entregue pelo prefeito Emanuel Pinheiro para a população no dia 14 de maio. Desde então, a programação de atividades na rua também chamada de 27 de dezembro vem sendo construída coem parceria entre as Secretarias da administração municipal, encabeçada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

“O Beco é um espaço democrático onde todas as manifestações culturais, artísticas são bem-vindas. A gestão Emanuel Pinheiro tem trabalhado para acolher a todos e dar condições de trabalho aos profissionais da cultura na capital, seja por meio de editais, seja resgatando espaços de convivência pela cidade e o Beco do Candeeiro e os eventos que estamos apoiando e promovendo no local são a prova da gestão humanizada e participativa”, disse a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Rabello Leite Jacob.

Na programação desta sexta-feira (17), dez grupos de dança se apresentam: Mosaico Espaço Cultural, Cia de Dança Ballet de Mato Grosso, Espaço Roda Arte e Expressão, Espaço Ludus, Ópera Ballet, Grupo de Siriri Flor de Atalaia, CTG Velha Querência, Grupo Flor Ribeirinha, Studio de Dança Primeiros Passos, Cia Jazz Giselle Moreno.

SERVIÇO

O que: Apresentações de dança no Beco do Candeeiro

Quando: sexta-feira (17), a partir das 19h

Onde: Beco do Candeeiro, Centro Histórico de Cuiabá