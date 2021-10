Ipem fiscaliza produtos da cesta básica em atacadistas de Cuiabá e Várzea Grande

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, irá assinar até dezembro o contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para a construção do Complexo Turístico do Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães. O projeto de implantação já foi aprovado pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco).

Com a formalização do projeto, o próximo passo é obter a aprovação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da CEF. O Complexo terá investimentos de mais de R$ 20 milhões, sendo R$ 17,6 milhões de emenda do senador Wellington Fagundes e mais de R$ 2,5 milhões injetados pelo Estado.

De acordo com o secretário Adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, o projeto foi protocolado no ICMBIO há mais de 60 dias. A partir das aprovações, a obra poderá ser licitada e, na sequência, iniciada a construção do novo Complexo.

“Estamos aguardando essas aprovações para dar continuidade ao projeto que é de grande interesse do Estado, da população e de turistas que vem conhecer Mato Grosso. Pois teremos um atrativo de ponta, estruturado e seguro, onde os visitantes vão contemplar uma linda vista”, destacou Moreno.

O Complexo do Portão do Inferno terá mais de mil m² de área construída, contendo estacionamento, lanchonete, praça e área de contemplação, além de uma passarela de vidro suspensa sobre o penhasco com mais de 70 metros de altura.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, o novo Portão do Inferno deve atrair mais turistas para o Estado, que entregará aos visitantes um espaço amplo, com infraestrutura modelo e conforto ao público.

“Queremos estabelecer um modelo de atrativo turístico para Mato Grosso. Um local que se torne referência para o turismo brasileiro, espaço que quem visitar deseje voltar e nos recomende a quem planeja viajar pelo Brasil”, destacou o secretário.

Estadualização

O governador Mauro Mendes (DEM) iniciou as tratativas para estadualização do Parque Nacional no final de julho de 2021. O invesntimento vai proporcionar mais conforto e acessibilidade aos turistas, além de ampliar a preservação e garantir que a população mato-grossense usufrua gratuitamente do atrativo.

Em agosto foi assinado um termo de cooperação entre a Sedec e o ICMBio, que permite ao Estado fazer investimentos estruturais no Parque de Chapada dos Guimarães.

Com a cooperação, o Estado poderá fazer melhorias no Portão do Inferno, na Cachoeira Véu de Noiva e na entrada do Parque.