Ipem-MT realiza Operação Dia dos Namorados nos municípios do Norte de Mato Grosso

Na terça-feira (08.06), o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (Ipem-MT), começou a Operação Dia dos Namorados nos municípios do Norte do Estado. A fiscalização tem como objetivo levar segurança à população, principalmente nesta data comemorativa, onde a troca de presentes entre casais se tornam frequentes.

De acordo com o presidente do Ipem-MT, Bento Bezerra, será observado algumas informações nas roupas das lojas da região, levando em consideração a portaria do Inmetro nº 1666. “O produto deve apresentar as seguintes informações: marca do produto, a indicação fiscal, no caso o CPF ou CPNJ, a composição têxtil, que indicará, por exemplo, se ele é 100% algodão ou poliéster, o tamanho, o país de origem e o cuidado de conservação, ou seja, como o vestuário deve ser secado, lavado e outros”, comenta.

Na etiqueta, a marca do produto é importante para verificar se a roupa é original ou então pirata. O tamanho acaba sendo necessário para evitar constantes trocas do consumidor, assim como a marca de origem, já que algumas pessoas evitam usar roupas de determinados locais pela questão do trabalho escravo. “Na composição têxtil, o consumidor saberá se ele deve comprar aquele produto, já que ele pode ser alérgico a algodão, ou outro tecido. E o cuidado de conservação, para que a roupa não apresente problemas de rasgar depois de ser lavada”, explica.

Para garantir a segurança do consumidor, o Ipem-MT aconselha que ele verifique as seis informações antes da compra do produto, assim como pedir a nota fiscal do produto, pois ela garante os seus direitos como consumidor.

A operação acontecerá nos municípios de Feliz Natal (510 km de Cuiabá), Vera (461 Km de Cuiabá) e Sinop (479 Km de Cuiabá), sendo finalizada na sexta-feira (11.06).