Ipês começam a florir e proporcionam um verdadeiro espetáculo natural pelas ruas de Cuiabá

Quem anda pelas principais vias de Cuiabá já consegue observar uma bela e florida diferença no paisagismo dos canteiros centrais e calçadas. Como é comum na região Centro-Oeste, é nesta época que os Ipês começam a florescer, transformando o visual das cidades e deixando-as ainda mais vivas e coloridas. Na capital, a primeira espécie a proporcionar esse espetáculo natural é a do tipo roxo com variações do rosa.

Esse processo de florada é comumente iniciado no mês de julho e, a partir disso, o desabrochar de cada uma das cores segue até por volta de setembro, podendo alternar de acordo com as variações climáticas de cada região. Por aqui, em cada um dos períodos diferentes, é possível contemplar a variação de tons possibilitada pelas espécies do tipo roxo, amarelo, rosa e branco.

Na capital de Mato Grosso, essa magia da Mãe Natureza é fortalecida por ações de plantio e distribuição de mudas realizadas continuamente pela Prefeitura de Cuiabá. Seja de forma direta ou por meio de parcerias, o Município tem buscado potencializar a arborização dos espaços públicos. Avenidas como Mato Grosso, Beira Rio, Miguel Sutil, Dante Martins de Oliveira, por exemplo, já foram alcançadas com o plantio de Ipês.

“Cuiabá carrega o título de Cidade Verde por conta de sua beleza natural proporcionada pelas milhares espécies de árvores presentes nas residências, canteiros, calçadas, praças e parques. Os tipos de Ipês estão entre essas espécies que podem ser admiradas. O Poder Público deve sempre incentivar a arborização e é isso que fazemos quando plantamos ou entregamos mudas para a população”, comenta o prefeito Emanuel Pinheiro.

Outro ponto de grande movimentação da cidade onde, em breve, também será possível apreciar o colorido dos Ipês é a Avenida Fernando Corrêa da Costa. Em 2020, por meio de uma ação liderada pela primeira-dama Márcia Pinheiro, aproximadamente 250 mudas foram plantadas ao longo do canteiro central, como parte do processo de requalificação executado na via que liga a região Sul ao Centro Histórico.

“Segundo os botânicos, um Ipê de cerca de 1,5 metro leva de dois a três anos para começar a florir, a partir do seu plantio. Ou seja, daqui a alguns anos vamos ter a Fernando Corrêa toda florida. Claro que isso se confirma seguindo todos os cuidados necessários. Por isso, a Prefeitura mantém equipes fixas de irrigação dos nossos canteiros e praças, que ajudam no desenvolvimento saudável dessas plantas”, relata a primeira-dama.

ARBORIZAÇÃO

Os Ipês, todavia, não são os únicos presentes nas ações da Prefeitura de Cuiabá. Entre espécies nativas e frutíferas, o plantio e distribuição para a população conta com Jacarandá, Oitis, Aroeira, Pau Brasil, Tamarindo, Acerola, Graviola, Pitomba, Cajá e Tarumã. Para se ter uma ideia, somente nas atividades em parceria com o Projeto Verde Novo, coordenado pelo Juizado Volante Ambiental (Juvam), mais de 120 mil mudas foram plantadas ou distribuídas.

“Somado a essa iniciativa, temos ainda a arborização das mais de 120 praças construídas pela nossa gestão e também as mudas distribuídas pelo Disque Cidade Verde, que está suspenso por conta da pandemia, e também no Horto Florestal, onde o cidadão pode ir e retirar. A arborização não só deixa nossa cidade mais bonita como também ajuda a amenizar o clima quente que enfrentamos”, pontua o vice-prefeito José Roberto Stopa.