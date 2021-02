IPPA/CEPEA: IPPA/Cepea inicia ano com forte alta de 6%

Segundo o assessor técnico da CNA, Thiago Rodrigues, o material é voltado para auxiliar o produtor rural em suas tomadas de decisão e atender demandas específicas do setor agropecuário, contribuindo para a eficiência na difusão de informações.

O relatório destaca o impacto das chuvas na safra 2020/2021 do Centro-Oeste, a análise das exportações trimestrais do agronegócio, o balanço de 2020 para a pecuária de corte na região e resultados estatísticos com dados de preços e custos de produção para as atividades de milho e soja.

Com destaque para as informações do Projeto Campo Futuro (CNA/Senar), o boletim traz o resultado da pecuária de corte nos estados do Centro-Oeste e mostra onde a variação percentual do custo de produção foi maior que a obtida com a receita.

De acordo com Thiago Rodrigues, o Mato Grosso foi o estado com maior Custo Operacional Efetivo (COE). O índice aumentou 45,2%, mas a receita teve alta de 40,8%. Em Mato Grosso do Sul, o COE subiu 36,9% no acumulado de 2020 ao mesmo tempo em que a receita cresceu 33,6%.

Aliança Agroeconômica – Formada em 2018, a partir de uma cooperação técnica entre CNA, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) e Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (IFAG), a Aliança Agroeconômica tem como objetivo integrar ações de pesquisas e estudos no Sistema CNA/Senar do setor agropecuário.

Clique aqui para acessar o relatório.