Irmãos são presos por crime ambiental e posse de armas em ação na zona rural de Cáceres

Diversos produtos de uma loja automotiva no estado de Goiás, adquiridos de forma fraudulenta em compras realizadas pela Internet, foram recuperados pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (30.08), em investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças (502 km a Leste) em parceria com a Cenfla.

A ação resultou na prisão em flagrante de W.G.C., 18 e apreensão da adolescente C.R.L., 16, por receptação. Os jovens foram flagrados com parte dos produtos de uma loja de som automotivo, localizada na cidade de Caldas Novas (GO), adquiridos através de compras pela Internet realizadas com cartão clonado

Segundo as investigações da Derf Barra do Garças, W.G.C conseguia dados de cartões de crédito de terceiros e de posse destas informações entrava na plataforma de venda da loja, fazendo a compra das mercadorias, dando como endereço de entrega a cidade de Barra do Garças. Para dificultar o descobrimento da sua identidade, o suspeito utilizava nomes e endereços falsos.

De posse dos produtos, a menor C.R.L fazia os anúncios das mercadorias na sua página pessoal na Rede Social Facebook, comercializando os itens por preços muito abaixo do mercado, causando um prejuízo aproximado de R$ 35 mil a vítima.

Com base nos levantamentos, os policiais da Derf Barra do Garças deflagraram a ação com alvo na dupla de golpistas, conseguindo recuperar vários equipamentos, avaliados em R$ 10 mil, minimizando assim o prejuízo da vítima.

Conduzido a delegacia, suspeito W.G.C foi autuado em flagrante pelo crime de receptação e corrupção de menores e será submetido a audiência de custódia. Segundo o Delegado Wilyney Santana Borges Leal, que coordenou a operação, as investigações prosseguirão para saber como o suspeito teve acesso aos dados dos cartões clonados.