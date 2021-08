Janaina Riva é primeira mulher a assumir a 1ª Secretaria da ALMT

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

Moradores do Distrito de Aguaçu, em Cuiabá, receberam a visita do deputado Eduardo Botelho (DEM), neste sábado (14), para tratar sobre a consolidação da pavimentação asfáltica de 26 quilômetros nos trechos das MT 401 e 402 até a MT-010, que beneficiará as comunidades Machado, Carioca I e II, Lobo Guará, Assentos Marcelana, Mineiro, Barra Grande, Forquilha, Terra Vermelha, Santa Cruz, Monjolo, dentre outras.

“A Secretaria Estadual de Infraestrutura nos confirmou que o governador já autorizou a construção do asfalto para o Distrito Aguaçu. Então, nos próximos dias, vai fazer a licitação e dar ordem de serviço. A principal informação é que o dinheiro já está reservado para essa obra e por isso viemos aqui para trazer essa notícia tão esperada pela comunidade”, informou Botelho, que encampou a luta para ajudar os quase cinco mil moradores da região. Ressaltou que desde a construção da fábrica de cimento, em 2008, já havia essa promessa de asfalto e que, agora, a previsão é esteja concluído até julho ou agosto do ano que vem.

A notícia deixou a comunidade aliviada. Lídia Ferreira da Silva, presidente da Associação Mais Mulheres por Cuiabá, informou que o trabalho artesanal e agricultura familiar ajudam sobremaneira a comunidade, que atende pelo menos 500 mulheres, mas que dependem do transporte público para participarem dos cursos oferecidos, inclusive, para o manejo à agricultura familiar.

“Essa luta de asfalto já tem quatro anos e queremos que ônibus circule aqui, melhorando a geração de emprego também. A Associação faz o trabalho para incentivar as mulheres a buscar uma profissão e melhorar as condições de vida porque somente uma pessoa trabalhando em casa fica mais difícil para criar os filhos”, destacou.

Um dos representantes da comunidade, Derlei Primo, disse que a ação reascende as esperanças. “É com alegria que recebemos o deputado Botelho em nossa comunidade para dar essa notícia em primeira mão. Está chegando o progresso em nossa comunidade através do nosso deputado, que incansavelmente buscou parceria para viabilizar essa obra, o tão sonhado asfalto!”

Da mesma forma, a moradora Calista Nunes de Souza relatou as condições da rua que reside, onde há mais movimento de veículos e a poeira afeta o dia a dia de todos. “O asfalto é um sonho, nossa vida aqui é muito difícil, dormimos e acordamos com a poeira. Nossa esperança é que com a chegada do asfalto, melhore também a geração de emprego, para que nossos filhos possam morar aqui, já que a maioria vai para Cuiabá. Com união vamos conseguir melhorar nossa comunidade”.