Jazz na Rua volta a ser presencial no Memorial da América Latina

O Festival de Natal 2021, em São Paulo, tem diversas atrações para toda a família. Entre os destaques, está a iluminação do Triângulo Histórico de São Paulo e do Edifício Matarazzo, sede da prefeitura, no centro da cidade. As ruas Líbero Badaró, Boa Vista, Quintino Bocaiúva e São João terão mais de 90 postes históricos decorados.

O Viaduto do Chá é um atrativo à parte, com elementos decorativos no chão, dezenas de adornos nos postes históricos, tubos, mangueiras e cordões de luzes, além de iluminação nas árvores naturais. A Praça do Patriarca também conta com decoração especial.

O momento será de retomada, para permitir o reencontro das famílias nos bairros, com a instalação de árvores de Natal de 15 metros e de presépio em cada uma das 32 subprefeituras da capital paulista. A localização está no site do festival.

O evento foi organizado pela prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e produzido pela equipe da São Paulo Turismo, com o suporte de diversos patrocinadores e apoiadores. Os detalhes das atividades na cidade estão disponíveis no site do festival

Programação especial

Até o dia 22 de dezembro, artistas convidados farão apresentações musicais para celebrar o clima natalino. No domingo, 19 de dezembro, é o dia do show Transcendência, com apresentação das cantoras Fortuna e Assucena na Casa do Povo, a partir das 18h. Na semana do Natal, tem atração musical com A Banda Mais Bonita da Cidade na segunda-feira, 20 de dezembro, às 18h, na Praça das Artes. A cantora Gal Costa,se se apresenta no dia 21 de dezembro, às 20h, no Teatro Sergio Cardoso.

Para as crianças, haverá brincadeiras, nos dias 18 e 19 de dezembro, incluindo contação de histórias, releituras de clássicos como Quebra Nozes e espetáculos de circo com a Banda Kombi de Palhaços.

Neste sábado, 18 de dezembro, às 11h, tem Contação de Histórias com os temas: O Natal Pelo Mundo e Tsuru, a História da Paz, com a artista Flavia Wolffowitz, no Museu da Energia, acessível em Libras, a língua brasileira de sinais. Na sequência, no mesmo espaço, a partir das 12h, tem teatro com o tema Brincadeira de Natal, do Grupo A Jaca Est.

As performances artísticas, com intervenções e dança completam as atrações, tendo como destaque Cheganças – Um auto de Natal Brasileiro. Escrito pelo paulistano folclorista Diego Dionísio, é um espetáculo de rua, com artistas populares, circenses, violeiros e alegorias, que mostra a celebração do Natal pelos festejos das rodas de coco e folias de reis. O grupo estará em pontos como o Vale do Anhangabaú, sem necessidade de retirada de ingressos, no domingo (19), às 17h.

Agrade completa dos dias e horários de cada atividade já está disponível no site do evento.

Todos os locais estão sujeitos à lotação e possuem os protocolos sanitários, como exigência do uso de máscara. Além disso, cada espaço tem uma forma diferente para o público adquirir ingresso, descrito no site.

Programa

O programa Mãos e Mentes Paulistanas expõe seus produtos em um dos pontos históricos da cidade, o Theatro Municipal. Até o dia 22 de dezembro, oito tendas terão a divulgação e comercialização de produtos de empreendedores credenciados no programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. O evento, que ocorre diariamente das 9h às 20h, tem como objetivo promover a geração de renda de empreendedores artesanais.

Ônibus decorados

Outra iniciativa que já está no clima de Natal são os ônibus iluminados da SPTrans que circulam pelas ruas paulistanas. A ação é uma parceria da SPTrans com as empresas operadoras do sistema municipal de transporte público que irão custear toda a ação.

Quem embarcar nos veículos com decorações natalinas pode encontrar motoristas vestidos de Papai Noel. Os ônibus irão circular todos os dias da semana em linhas regulares, com pagamento da tarifa normal.

Natal na Avenida Paulista

Para a Avenida Paulista, cartão-postal da cidade, foi feito um chamamento público para que a iniciativa privada apresentasse projetos com patrocinadores. A árvore de Natal com festões e luzes em cima de uma caixa de presentes gigante foi montada em frente ao Parque Mário Covas.

Ao longo das quadras, entre a Alameda Ministro Rocha de Azevedo e a Rua Pamplona, oito caixas de presente foram iluminadas com luzes que piscam conforme a melodia da música natalina que está tocando, incluindo um bicho de pelúcia gigante na parte externa. Nas caixas há uma passagem interna onde público poderá entrar para tirar fotos. Uma caixa de som e uma máquina de neve artificial foram instaladas em cada ponto, funcionando seis vezes por noite, durante o show de luzes, das 18h às 23h30.

Nos postes centrais da avenida foram afixados painéis de LED com festões decorativos. Todas as instalações e atrações na Avenida Paulista ficam disponíveis até 6 de janeiro de 2022.

Com o apoio da prefeitura, a iniciativa privada instalou projetos e atrações em diferentes bairros.

Natal no Parque Ibirapuera

Neste ano, o parque montou uma decoração natalina focada na fauna e flora na decoração na região do lago, a Fábula encantada, com espetáculos diários, durante todo o mês de janeiro. A celebração conta com um circuito formado por árvores natalinas que ficarão expostas ao redor do lago, e shows de luzes que completam a decoração. Mensagens de esperança e de positividade também estão expostas em diferentes pontos do parque.

Serviço: Natal no Parque Ibirapuera: A festa da natureza continua

Até 6 de janeiro de 2022

Horário: a partir das 19h30

Local: Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana.

Villa de Natal no Parque Villa-Lobos

A atração, que tem apoio do governo do estado, também vai contar com a casa do Papai Noel, a cabana da Mamãe Noel, um parque de diversões com mais de 10 atrações, como pista de patinação ecológica e árvore de Natal. O evento ainda tem uma Aldeia Gastronômica com mais de 15 opções de pratos especialmente preparados pelos chefs do evento e Feira Natalina, um espaço para iniciativas que promovam a cultura e exposição de artesanatos.

Serviço – Villa de Natal

Até 6 de janeiro de 2022

Local: Parque Villa Lobos – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros.