João Batista cobra ações mais efetivas do secretário de segurança pública

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Na tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado estadual João Batista (Pros), que é representante da Polícia Penal no estado, cobrou do secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, ações mais efetivas nas demandas referentes ao setor.

O parlamentar afirmou que Bustamante é sempre ‘solícito’ nas agendas, entretanto, até o momento, não atendeu nenhum dos pedidos do parlamentar.

“Todas as vezes que marquei agenda com Bustamante, ele sempre foi muito solícito, até brincava que eu era o único deputado que tem um secretário de segurança particular. Mas não me recordo de um item que pedi e fui atendido até agora. Até então, não consegui alavancar nenhum projeto na área de segurança porque sempre ouço do secretário para ter calma”, lamentou João Batista.

João Batista disse ainda que para o ano de 2020 espera que o secretário trate a segurança pública com prioridade e destacou que não irá tolerar mentiras por parte do governo do estado.

“Quero deixar bem claro, que não serei conivente com qualquer mentira divulgada por propaganda feita pelo governo do estado, dizendo que a segurança pública ‘está bem’. Espero que 2020 seja o ano em que a segurança pública será vista como prioridade. Porque até o momento, o que tenho visto é cadeias e delegacias sendo fechadas. Por onde passei em 2019, só ouvi lamentações”, finalizou o parlamentar.