João Batista enfatiza importância da Empaer

Estão abertas as inscrições para a última turma do ano do curso online “Gestão de Documentos”. A qualificação é ofertada pela Secretaria Adjunta da Escola de Governo, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Ao todo, são ofertadas 300 vagas.

O público-alvo são servidores públicos de órgãos e entidades do Executivo estadual. O curso possui uma carga horária total de 40 horas/aulas e será realizado na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Entre os assuntos que serão abordados estão: registro de documentos, tramitação e instrução processual, arquivamento e destinação final dos documentos, preservação e guarda permanente.

As inscrições seguem abertas até as 23h do dia 25 de julho. As aulas começam no dia 2 de agosto. Para se inscrever clique AQUI.

(Supervisão de texto de Nayara Takahara)