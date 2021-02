João Batista padronização” dos armamentos das forças de segurança do Estado

Foto: BRUNO BARRETO

O deputado estadual João Batista do Sindspen (Pros), que é policial penal de carreira, prestigiou a entrega de fardamento e pistolas para a Polícia Militar (PM) de Mato Grosso, na tarde de terça-feira (2), no Comando Geral da Polícia Militar, em Cuiabá. O parlamentar aproveitou a oportunidade para mostrar ao Poder Executivo, a necessidade de uma “padronização” dos armamentos das forças de segurança do Estado, dando os exemplos da Polícia Penal (PP) e o Sistema Socioeducativo.

“Estamos trabalhando junto ao governo do estado e com o secretário de Segurança Pública, para que haja uma padronização desses armamentos entre as forças policiais e que seja entregue também o fardamento para a Polícia Penal e Socioeducativo de Mato Grosso. É preciso que as nossas forças de segurança andem a par e passo com as novas tecnologias, somente assim os nossos agentes de segurança poderão prestar um serviço de qualidade para a sociedade”, disse João Batista.

O Executivo irá entregar 1.300 uniformes, dividido em dois modelos operacionais, e 1.300 pistolas do modelo Glock geração 05, além de 12.270 fardas, 6.137 coturnos, 14.254 camisetas e 6.616 gorros.

De acordo com o deputado, o armamento, que a partir de agora ficará sob a cautela permanente dos policiais militares, irá ajudar na manutenção da segurança pública do Estado. “O intuito é que cada policial militar tenha a sua própria arma, sendo este responsável pela sua conservação e manutenção. Acredito que somente assim, com os nossos policiais devidamente equipados, poderemos responder às injustas agressões impostas pelos criminosos, oferecendo aos nossos agentes uma chance de defender sua integridade e a de terceiros”, disse.

Citando os recursos financeiros devolvidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), fruto da economia do duodécimo pelo Parlamento, o deputado disse que mais sete mil armas serão adquiridas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. Ainda em dezembro do ano passado, a destinação de uma de suas emendas, no valor de R$ 699.698,94, resultou na compra de 181 pistolas para o Sistema Penitenciário.