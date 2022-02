Jogos infantil, feminino e aspirantes fecham com chave de ouro semana de reinauguração do Dutrinha

O Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, é reinaugurado em grande estilo, com todo charme, e exuberância que a população cuiabana merece. Neste domingo (06), os jogos infantil, feminino e aspirante, deram um verdadeiro show em campo e fecharam com chave de ouro a semana de programação de entrega, em alusão ao aniversário de 70 anos da praça esportiva.

O cronograma contou às equipes Uirapuru, Escolinhha Yuka, Operário Várzea-grandense, Mixto, Dom Bosco, respeitando à risca as medidas de seguranças, bem como os decretos municipais vigentes na Capital.

O primeiro espetáculo de talentos foi protagonizado pelos times Uirapuru X Escolinhha Yuka – categoria sub 10 com o gol de estreia marcado pelo jogador Diego, com a vitória de 3×0 sobre o rival. A emoção tomou conta dos pais e familiares dos pequenos jogadores, que das arquibancadas esbanjaram energias positivas.

O técnico do Uirapuru afirmou que a conquista é resultado de um trabalho árduo que vem sendo desenvolvido durante os treinos e agradeceu a gestão pelos investimentos feitos no local. “A preparação dos meninos vem sendo feita há quase um ano e hoje estamos aqui neste belo estádio, colocando nossa equipe em campo. É um orgulho para nós, ex-atletas, passar os ensinamentos para os jovens de hoje. Estamos felizes em ter de volta o Dutrinha”, comentou.

O prefeito Emanuel Pinheiro esteve presente no encerramento e não escondeu a felicidade em ver os espetáculos marcados pela nova geração. Segundo ele, agora, o Dutrinha cumpre na prática com sua finalidade de fomentar e incentivar o esporte.

“A gente vê o Dutra retomando o calendário oficial do futebol mato-grossense, voltando a ter suas arquibancadas ocupadas pela paixão cuiabana. A nossas crianças, jovens aspirantes, estudantes, todos brincando e jogando, dando a sua contribuição na volta do Dutrinha para o povo, é motivo de muito orgulho”, destacou.

Secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite declarou que o complexo esportivo encontra-se de portas abertas para receber e acolher toda a comunidade com toda a infraestrutura adequada. “Estamos abertos para os jogos, futebol infantil e juvenil e suas equipes. Queremos que o nosso futebol seja valorizado em sua plenitude aqui no Dutrinha. Que seja um estádio dos jogos de domingo em Cuiabá, o templo sagrado do futebol cuiabano está de volta”, declarou.

O diretor do Mixto, Carlos, se diz entusiasmado em participar deste dia histórico e elencou que o estádio tem muito a somar com os clubes. “Estamos nos reconstruindo através da base, o que coincidiu com a partida de hoje. Veio ao encontro desse trabalho de reconstrução e a nossa casa é o Dutrinha”, disse.

Representando o futebol feminino, a jogadora Rayla Rodrigues, do Operário Várzea-grandense, que enfrentou o Mixto, elogiou a organização do evento, evidenciando que se sente honrada em atuar do Dutrinha. “Treinei bastante, é meu primeiro jogo do ano. Estou muito feliz e encantada com estádio”, reiterou.

Edinete Delgado, mãe de dois atletas, inclusive de Diego, não escondeu seu incentivo e apoio aos filhos pelo esporte e relatou que faz questão de acompanhá-los nas partidas, em busca de um futuro promissor para os garotos. “Acreditamos no esporte, em um futuro valioso para eles. Além disso tem contribuído muito no desenvolvimento e aprendizagem, algo legal e saudável. É um privilégio ver meus filhos jogando hoje aqui”, enfatizou.

Semana de programação intensa, marcada por diversas festividades, agenda começou na segunda-feira (31) com a chegada do Chefe do Executivo Municipal e descerramento do totem. Além disso, o gestor entregou as estátuas de atletas que marcaram a trajetória do futebol cuiabano. Na sexta-feira (4), Pinheiro entregou homenagens a 74 personalidades como jogadores, esportistas e radialistas e autoridades. Já no sábado (05), Operário Várzea-grandense e Cuiabá Esporte Clube disputaram a 5ª rodada do campeonato Mato-grossense de 2022.

Participaram também: secretária da Mulher Luciana Zamproni e o secretário-adjunto de Cultura, Esporte e Lazer, Justino Astrevo.

Virada de página

Com investimentos de cerca de R $2 milhões, assim a Gestão Emanuel Pinheiro deixa seu legado no setor desportivo de Cuiabá, virando a pagina do descaso, ofertando a atenção especial. A nova roupagem conta com vestiários modernos, postes de iluminação, gramado compatível, muros, medidas de seguranças adequadas, acessibilidade, propiciando, de modo geral, o acesso dos frequentadores às partidas. As arquibancadas tem a capacidade máxima para comportar até sete mil pessoas por jogo.

Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em conjunto com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.

Cuiabano nato, Eurico Gaspar Dutra deixou sua marca na política brasileira, sendo o único presidente da República oriundo de Mato Grosso, entre os anos de 1946 e 1951.