Jornalista lança livro de poesias na Casa Cuiabana

Aprovado no Edital MT Nascentes, o livro ‘Distopoesia pós-apocalírica’ será lançado neste domingo (14.11), na Casa Cuiabana, a partir das 16h. A obra é escrita pelo jornalista Túlio Paniago, e conta com 70 poemas inéditos sobre a vida contemporânea, escritos nos últimos quatro anos. O evento inclui show da banda Desheróis para animar o público.

De acordo com Túlio, a proposta de unir música e poesia no mesmo evento é possibilitar uma experiência de interação do público, já que o autor também assina 15 letras da banda, e faz participações em shows. Além do lançamento do livro e do show, também terá opções de lanche e bebidas para consumo no local.

O MT Nascentes é um edital da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), lançado com recursos da Lei Aldir Blanc para fortalecer e reestruturar o setor produtivo da cultura que sofreu impacto pela pandemia.

Além da publicação do livro, o projeto do autor incluiu a realização de uma oficina, no mês de setembro, para apresentar a obra a estudantes da rede pública. O escritor também doou 320 exemplares para o projeto ‘Leitura da Minha Terra’, da Secel com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que prevê a composição de acervos das bibliotecas de escolas públicas do Ensino Médio. (Com informações da assessoria)