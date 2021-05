Jornalistas de Cuiabá comemoram primeira dose da vacina contra a covid-19

Ainda na primeira quinzena do mês de julho, Cuiabá contará com 140 novos carros integrados à frota do transporte público. O anúncio foi feito pelo prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, após uma maratona de vistorias aos complexos industrias das fabricantes de carrocerias Marcopolo (na cidade de Caixas do Sul-RS) e Caio Induscar (Botucatu-SP), acompanhado pela primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro. As duas fábricas estão finalizando os processos para envio dos carros a capital mato-grossense e o primeiro lote já se desloca para cidade.

Com a entrega, Cuiabá passa a contar para o atendimento dos 260 mil usuários com uma frota com 60% dos ônibus com ar-condicionado. Todos os novos carros contarão também com wi-fi e adaptados a pessoa com deficiência. Outra novidade trata-se do filtro para manter o ambiente higienizado, reduzindo o potencial de disseminação do coronavírus.

“Eu sempre falei que iriamos renovar a frota, mas para isso eu precisa licitar, fazer a licitação do sistema. Vários prefeitos passaram. Coube a mim, com muita dificuldade, fazer essa licitação e enquanto eu aguardava os processos legais, comecei a melhorar o sistema, com as estações Alencastro, Bispo Dom José e Ipiranga, a criação das linhas exclusivas, os ligeirinhos, que ligam os bairros mais distantes ao centro para atender os trabalhadores com o menor número possível de paradas, isso sem contar com as trocas dos abrigos e dos pontos de ônibus de Cuiabá, tirando os pontos velhos, que não protegem de nada. Faltava o que os usuários sempre exigiam. Faltava mais dignidade. Não são 20, nem 30, nem 40 ônibus. São 140!. Todos eles zero km, ar-condicinonado, wi-fi e espaço exclusivo para pessoas com deficiência. Eu fiscalizei junto com a primeira-dama. Meu compromisso é com você. Jamais iria aceitar levar ônibus que não tivessem qualidade para nossa cidade”.

Cuiabá irá receber coletivos projetados para que a operação seja possível nas vias ou corredores exclusivos, contando com quatro portas, sendo duas no nível da rua ou avenida e duas no nível do corredor, além de elevador e rampa de acesso, tornando os veículos 100% acessíveis. “Temos uma gestão que se preocupa com o cidadão, que mantém o respeito pelas pessoas. Que se pauta pelo comprometimento e por um serviço de excelência ao cidadão”, pontua Márcia.

Conforme o prefeito Emanuel, todos os ônibus são equipados com ar condicionado e filtros fotoelétricos uma medida de biossegurança à saúde da população. Os modelos contam ainda com iluminação interna e três itinerários eletrônicos em LED, e microcâmeras. Os veículos possuem poltronas estofadas.