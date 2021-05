Jornalistas sem DRT ou vínculo empregatício devem solicitar declaração junto ao Sindjor para se vacinar contra a covid-19

Carol Siqueira/Secom Câmara

Nas sessões plenárias realizadas na Câmara de Cuiabá nesta semana, o vereador Eduardo Magalhães (Republicanos) protocolou indicações para 18 bairros da capital, são solicitações de melhorias para pavimentação, recuperação de asfalto e tapa-buraco, iluminação pública, limpeza, sinalização e transporte público.

Pavimentação / Recuperação e Tapa-Buraco

Implantação de pavimentação asfáltica e rede de esgoto na Rua Antônio Batista da Cruz, localizada no Bairro Pascoal Ramos

Recuperação do asfalto com serviço de tapa-buracos na Avenida C, localizada no Bairro Altos do Parque

Recuperação do asfalto com serviço de tapa-buracos na Avenida Aycar Saddi, localizada no Bairro Jardim Presidente

Patrolamento e cascalhamento da Travessa F, localizada no Bairro Nova Esperança I



Recuperação do asfalto com serviço de tapa-buracos na Rua 5, Bairro Jd. Florianópolis Recuperação do asfalto com serviço de tapa-buracos na Rua A9, localizada no Bairro Nova Esperança 1 Patrolamento e limpeza da Alameda localizada entre os Bairros Império do Sol e Jardim Industriário I Iluminação pública Troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua Paranaíba José Pinto, esquina com Travessa Delgado Santana localizada no Bairro Cidade Alta Na Rua 19, quadra 21 no Bairro Cohab São Gonçalo Rua João Félix, localizada no Bairro Baú Rua 20, Quadra 14, localizada no Bairro Jardim Florianópolis Rodovia Palmiro Paes de Barros próximo a Transportadora Carvalima localizada no Bairro Jardim Paulicéia Rua Luís Carlos Pinheiro, localizada no Bairro Santa Helena. Limpeza Limpeza das laterais e frontal do CEMEI Aliane de Fátima, localizado na Rua G, Bairro Residencial Alice Novack Mini-estádio do Bairro Residencial Coxipó Limpeza das laterais da pista da Rua São Jerônimo, localizada próximo à Avenida das Torres no Bairro São Sebastião Limpeza das laterais da pista da rua A9, localizada no Bairro Nova Esperança 1 Limpeza e revitalização da Praça do Bairro Residencial Paiaguás. Sinalização Instalação de placas de sinalização indicativas de acesso e distância aos assentamentos do Distrito de Aguaçu, desde o Distrito de Nossa Senhora da Guia. Transporte Público Instalação de um ponto de ônibus com cobertura na Avenida V2, entre os Bairro Jardim Industriário 2 e Nova Esperança 2, próximo ao Supermercado Bom Jesus, avenida essa localizada no Bairro Jardim Industriário 2 e também a devida limpeza e instalação de sinalização vertical indicativa de ponto de parada no percurso do coletivo Instalação de sinalização vertical indicativa de ponto de parada no percurso do coletivo, Avenida A, localizada no Bairro Residencial Novo Parque.

