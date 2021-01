José Roberto Stopa

Francisco Antônio Vuolo é formado em Administração de Empresas com ênfase em Análise de Sistemas pela Universidade de Cuiabá.

Vuolo também é servidor efetivo do TCE – Tribunal de Contas de Mato Grosso, na função de Técnico Instrutivo e de Controle Externo, com especialização em Gerenciamento de Cidades, Administração Pública e Gestão Governamental.

O gestor também atua como coordenador do Fórum Pró-Ferrovia em Cuiabá, que defende investimentos no avanço do modal ferroviário em Mato Grosso.

No primeiro mandato da gestão Emanuel Pinheiro, foi secretário de Cultura, Esporte e Lazer por três anos e meio, antes de assumir o cargo de secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento no segundo mandato.