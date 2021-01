José Roberto Stopa nasceu em Fernandópolis, interior de São Paulo, em 06 de outubro de 1964. É casado com Maria Alice há 15 anos, com quem tem três filhos: Isadora, Rafael e Naiara. Formado em Geografia e especialista em Metodologia do Ensino Superior.

Veio para Cuiabá em 1983, onde começou sua carreira dando aulas e atuando como diretor em escolas públicas. Foi assessor do ex-prefeito Coronel José Meireles. Durante 8 meses, foi vereador de Cuiabá. Também foi superintendente do Arquivo Público do Estado, secretário municipal de Meio Ambiente, secretário-adjunto de Educação de Cuiabá e secretário de Serviços Urbanos em duas gestões na capital.

Sempre foi filiado ao Partido Verde e foi o primeiro vereador pela legenda em Cuiabá.