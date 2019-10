Jovem envolvido em furto de motocicleta próximo a shopping é preso em flagrante

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil, através da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG), prendeu em flagrante um jovem envolvido no furto de uma motocicleta ocorrido, na quinta-feira (03.10), próximo a um shopping da Capital. Além da prisão do suspeito, o trabalho resultou na recuperação do veículo furtado.

O suspeito, M.C.F.M., 20, foi identificado através de imagens de circuito de segurança e foi autuado em flagrante por furto qualificado.

O furto, praticado por dois suspeitos, ocorreu no bairro Jardim das Américas, quando a vítima deixou a sua motocicleta estacionada em frente a um edifício próximo ao Shopping Três Américas e quando retornou não encontrou mais o veículo. As investigações iniciaram assim que a vítima acionou as forças de segurança.

Através das imagens de câmeras de segurança da região, os policiais da Derf-VG conseguiram identificar um dos autores do roubo. Com base nas investigações os policiais realizaram a prisão em flagrante do suspeito, na sexta-feira (04), assim como recuperaram o veículo furtado.

O suspeito foi conduzido a Derf-VG, onde após ser interrogado foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas. Como o crime não cabe fiança, o suspeito foi encaminhado a audiência de custódia, ficando a disposição da Justiça.