Jovens líderes do agro representam Brasil em fórum mundial para alimentação e agricultura

Brasília (24/11/2021) – Ana Carolina Zimmermann e Lucas Dierings, vencedores do programa CNA Jovem, vão representar o Brasil em um evento com a participação de apenas 20 jovens de todo o mundo no Fórum Global para Alimentação e Agricultura (GFFA). O encontro vai ocorrer em Berlim, na Alemanha, em janeiro de 2022 e será transmitido virtualmente.

O convite foi feito pela Embaixada da Alemanha à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Os jovens selecionados vão mostrar exemplos brasileiros de soluções sustentáveis e experiências inovadoras em torno do tema da conferência: “Uso Sustentável do Solo: a segurança alimentar começa com o solo”.

Até a participação online no evento da Alemanha os representantes brasileiros receberão suporte e apoio do Sistema CNA/Senar. Ao final da conferência, os 20 jovens agricultores formularão um documento com proposições, demandas e recomendações que será entregue aos formuladores de políticas agrícolas participantes do GFFA.

No dia 2 de dezembro haverá uma reunião virtual para interação entre os 20 jovens com a participação de representantes do Ministério da Agricultura para organização dos trabalhos para a elaboração da declaração comum.

Ana Carolina

Ana Carolina, do Distrito Federal, revela que foi uma honra ter sido selecionada para participar do fórum de jovens produtores do GFFA. “Estou me preparando para exercer da melhor forma meu papel como jovem, mulher e brasileira. Espero que nosso país seja cada vez mais reconhecido pela potência agroambiental que realmente é”.

Ela é fundadora de uma organização que faz a ligação entre produtores de alimentos e sociedade, além de ser bolsista de rede internacional de agronegócio Nuffield. “Tenho o propósito de comunicar as boas práticas agrícolas para nossa sociedade e para o mundo”, reitera.

A trajetória na quarta edição do CNA Jovem contribuiu para a preparação dos novos líderes com desenvolvimento de novas habilidades e competências.

Ana Carolina é cofundadora do grupo Elo 8 com o foco de criar o diálogo entre pessoas do campo e da cidade para reforçar a contribuição dos produtores rurais brasileiros da segurança alimentar. Além disso, participa de outras iniciativas para ampliar essa mensagem.

Lucas Dierings

O jovem Lucas Dierings, representante do Paraná, concorda que o fórum será um espaço impar para reconhecer o desenvolvimento da agropecuária brasileira. “A expectativa é mostrar como os produtores rurais brasileiros realizam o uso sustentável do solo, abordar a importância da propriedade de terras e diversificação agrícola”.

Os altos índices de produtividade também serão abordados no encontro. “Iremos mostrar o crescimento e a evolução tecnológica da produção de alimentos no Brasil sem a necessidade de abertura de novas áreas, reforçando a eficiência do sistema agroindustrial”.

Durante o programa CNA Jovem, Lucas integrou o grupo Agroconhecimento com o objetivo de disseminar informações sobre os benefícios de bioinsumos para os produtores rurais. Paralelamente, ele criou o podcast AgroJovem com conteúdo focado na administração de propriedades rurais.

Sobre o evento – O GFFA integra a programação da Feira Internacional Green Week (Semana Verde) de Berlim, considerada uma das mais relevantes feiras mundiais de consumo das indústrias alimentícia, agrícola e hortícola.

A CNA e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) terão um espaço para produtores de alimentos brasileiros expor seus produtos. Para mais informações sobre a forma de inscrição e participação, acesse: https://cnabrasil.org.br/agrob…

Fotos: arquivo pessoal



