Jovens se destacam na luta por direitos

Nesta semana, a Câmara Municipal de Cuiabá homenageou 27 jovens que se destacaram pelas ações que desempenharam, principalmente, durante o período da pandemia da covid-19. A Secretaria de Comunicação conversou com quatro membros do Conselho Municipal de Juventude (Conjuve), que foram homenageados pelo presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), com a entrega de Moções de Aplausos.

Os jovens também se destacam pela atuação em causas sociais e de lideranças na luta pela presença de jovens na política, pelos direitos das mulheres, dos negros e dos LGBTQIA+.

A digital influencer e diretora da União Estadual dos Estudantes (UEE), Bianca Bezerra, 24 anos, que atualmente tem mais de 123 mil seguidores em sua página no Instagram, defende a criação de políticas públicas para mulheres e maior acessibilidade para pessoas com deficiência.





“É necessário que os jovens participem ativamente da política, que ocupem os espaços e estejam também à frente na criação de leis para qualidade de vida da juventude cuiabana. Como uma mulher que veio da periferia, da escola pública, sei bem como é a realidade. Tenho dois irmãos com necessidades especiais e precisamos promover acessibilidade nos espaços públicos, bem como, melhorar a qualidade da educação pública”, declarou Bianca.



O advogado Gabriel Guilherme (DEM), 23 anos, que é suplente de vereador, enfatizou a importância do jovem assumir a liderança na luta pelas causas sociais.



“Eu acho muito importante a participação dos jovens na sociedade porque temos esse espírito de participação social. É importante que o jovem assuma o protagonismo e auxiliem na luta pelas conquistas dos direitos, até porque, futuramente quem vai ocupar esses postos de legislador ou de gestor será a nossa geração”, destacou.

O presidente da Comissão em Defesa da Igualdade Racial da OAB, Aurélio Augusto Júnior, exaltou a participação dos jovens destaques que atuaram na pandemia contra covid-19. Segundo Aurélio, o reconhecimento dos jovens que atuaram em defesa da vida serve como estímulo para que continuem trabalhando em favor das causas sociais.

“Em relação igualdade racial é importante a construção de políticas públicas que reconheçam as desigualdades raciais, as diferenças raciais, a partir do momento que tem o reconhecimento da existência desse problema, a gente consegue construir de maneira mais prioritária, identificar grupos mais vulneráveis que necessitam de maior atenção por parte de políticas públicas”, declarou Aurélio que também é conselheiro da Conjuve.



A diretora nacional de Jovens LGBTs da União da Juventude Socialista, Daniella Veyga, 26 anos, que também atua como conselheira do Conjuve, relatou como começou sua militância. Como jovem trans, Veyga apontou como uma de suas principais lutas a criação de mais oportunidades de trabalho para a população trans. Para ela, "ser jovem e conseguir se encaixar no mercado de trabalho já é muito difícil, e ser jovem LGBT e se encaixar no mercado de trabalho é muito mais difícil".

“Eu iniciei dentro do movimento estudantil e fui migrando para o movimento dos direitos humanos, movimento LGBT. E hoje eu trabalho muito na defesa dos direitos da população LGBT jovem, em especial da população trans. É uma população que preza muito o amparo estatal, precisa de políticas públicas”, relatou Veyga.





Homenagem





Com objetivo de reconhecer a atuação da juventude, principalmente daqueles que atuaram no combate a pandemia do novo coronavírus, a Câmara Municipal de Cuiabá concedeu moções de aplausos aos membros do Conselho Municipal de Juventude (Conjuve). Foram homenageados 27 jovens, entre eles, está o deputado federal Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho (PTB). O parlamentar parabenizou a iniciativa do presidente e exaltou as ações do Conselho Municipal da Juventude (Conjuve) que, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, vem atuando na qualificação e formação dos jovens cuiabanos. “É uma ocasião especial de homenagem aos jovens que tiveram uma atuação ímpar durante a pandemia. Sabemos que não é possível homenagear a todos, mas os que receberam, recebem em nome de todos que participam de forma ativa no combate à pandemia. Recebo essa homenagem em vista de 40 respiradores que permitiram a abertura de 40 leitos de UTIs na Capital. Eu fico muito feliz, que como parlamentar pode ajudar a salvar vidas”, Emanuelzinho.

