Juca destaca nova frota de ônibus como presente após 20 anos e Botelho elogia cuiabanos por escolher Pinheiro como prefeito

Durante entrega da nova frota de ônibus do transporte coletivo de Cuiabá nesta terça-feira (03), o presidente da Câmara Municipal, Juca do Guaraná Filho e o deputado estadual Eduardo Botelho foram só elogios ao prefeito Emanuel Pinheiro pela condução transparente no processo licitatório, pela modernização dos veículos e por sempre colocar o bem-estar da população em primeiro lugar em sua gestão.

“Eu fiz questão de ver os ônibus de ponta a ponta. Que coisa linda, após quase duas décadas, Cuiabá recebe esse presente, ônibus novos com ar condicionado. Muitos duvidavam que não ia acontecer isso. Porque até mesmo, prefeito, nunca aconteceu na história de Cuiabá, em 302 anos, nunca aconteceu o que acontece agora na sua gestão. Somente uma gestão humanizada pode fazer isso. Muitos de nós que estamos aqui se quer vamos andar de ônibus, mas o prefeito se preocupa com quem vai andar. Da mesma forma que entregou o novo HMC que é modelo de hospital particular. Não é preciso você usar para pensar em quem precisa usar e você, prefeito, pensa em quem precisa do transporte coletivo, pensa em quem precisa da saúde pública. E para ações como essa, pode contar sempre com a Câmara Municipal de Cuiabá”, disse o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho.

Com mais de 260 mil usuários do transporte coletivo atendidos diariamente, Cuiabá recebe 144 novos veículos, todos climatizados, com câmeras de segurança, wi-fi, plataforma elevatória para transporte de pessoa com deficiência e também a inserção gradativa de ônibus tipo “Padron”, com baixa emissão de poluentes locais e CO2, reforçando o compromisso da gestão com a sustentabilidade e adesão a Agenda 2030, sendo Cuiabá signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

“Licitação de transporte é sempre complicada e a Prefeitura de Cuiabá fez uma licitação muito tranquila, muito correta e aberta para todo o país. E hoje está entregando os ônibus mais modernos de todas as capitais. Não tem uma capital que tenha tantos ônibus tão modernos e novos como aqui. Parabenizo a Prefeitura de Cuiabá e também ao povo cuiabano por ter escolhido o prefeito Emanuel Pinheiro para continuar administrando Cuiabá”, disse o deputado estadual Eduardo Botelho.

O processo de renovação da frota de ônibus se deu Concorrência Pública nº 005/2019, dividida em quatro lotes, vencidos pelas empresas: Integração Transporte LTDA; Caribus Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuiabá Transporte Urbano LTDA e Viação Paraense LTDA.