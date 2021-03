Juca do Guaraná apresenta proposta para que igrejas e templos religiosos sejam atividades essenciais

Carol Siqueira | Secom Câmara Municipal de Cuiabá

Na Câmara de Cuiabá, o vereador Eduardo Magalhães (Republicanos), por meio de indicações, solicitou a Prefeitura de Cuiabá a limpeza do campo de futebol no bairro Altos do Parque 1, limpeza e reforma do Teatro de Arena, na Praça do bairro Quilombo, e limpeza das laterais da pista da rua Buriti no Bairro Jd. Imperial 2.





Segundo o vereador, o campo de futebol, localizado no bairro Altos do Parque 1, encontra-se muito sujo, com mato alto e com estrutura danificada, oferecendo risco a população em geral, além de se tornar um local propício para proliferação do mosquito da dengue.





Ainda conforme o parlamentar, o Teatro de Arena, na Praça do bairro Quilombo, região nobre da capital, ao lado do Hospital São Benedito, está abandonado, e com muita sujeira. Ele comentou que antes o local era um ponto de cultura e que atualmente abriga animais peçonhentos que podem colocar em risco a saúde da população.





A rua Buriti no bairro Jd. Imperial 2, também entrou na pauta das indicações, pois as laterais da pista precisam ser limpas

Stephanie Romero / Assessoria de Comunicação Vereador Eduardo Magalhães