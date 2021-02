Juca do Guaraná Filho destina emendas para hospitais, creche e associações de Cuiabá

O prefeito Emanuel Pinheiro abriu oficialmente o ano letivo 2021 na manhã desta sexta-feira (5). A Aula Inaugural, realizada totalmente online, teve 11.764 visualizações e contou com a presença de autoridades municipais. Na sua mensagem, o gestor agradeceu a dedicação dos servidores da Secretaria de Educação que, em 2020, superaram os desafios impostos pela pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19). Pinheiro também reafirmou o compromisso de respeito e valorização profissional da sua gestão com os alunos da rede pública e os profissionais da Educação.

Emanuel falou do orgulho e da honra de ser o prefeito da terra onde nasceu e ter na rede municipal de ensino profissionais competentes, que estão transformando Cuiabá numa referência no processo ensino-aprendizagem. Também saudou a equipe da Educação e a secretária Edilene Machado que coordenou a equipe pedagógica nos avanços e mudanças propostas, contribuindo para um legado na Educação.

Lembrou dos nomes que conduziram a pasta no primeiro mandato – Mabel Strobel, que continua integrando a equipe, Rafael Cotrim e Alex Vieira Passos – que contribuíram significativamente com a Educação do Município, e ressaltou a parceria responsável com o Sintep-Cuiabá.

“O maior patrimônio da Prefeitura de Cuiabá são os servidores públicos e o maior patrimônio da Educação são os nossos profissionais e as nossas crianças. Portanto não há a menor possibilidade de eu me afastar do compromisso do respeito, da valorização e da promoção de avanços para os servidores. Quero o servidor público ao meu lado estimulado, valorizado e respeitado, somente com vocês conseguimos avançar e fazer com que as políticas públicas cheguem lá na ponta, beneficiando a vida das pessoas e transformando Cuiabá numa cidade mais justa e inclusiva, que avança no ensino e na aprendizagem”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

O gestor falou sobre as dificuldades enfrentadas em 2020 destacando as ações voltadas para o combate a pandemia provocada pelo coronavirus e a vacinação. Disse que o Município segue rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde tendo como foco as pessoas. Lembrou a suspensão das atividades presenciais, decisão motivada pela preocupação com a saúde das crianças e dos profissionais da Educação, a entrega em cinco etapas dos Kit da Alimentação Escolar aos 18 mil alunos em situação de vulnerabilidade atendidos pelo programa bolsa família e aos mais de 52 mil alunos matriculados na rede de pública municipal, em dezembro, do Programa @portaldaescolacuiabana criado para atender na modalidade ensino a distância, os 52 mil alunos matriculados na rede, a entrega dos kits pedagógicos e de material escolar e a continuidade dos programas de Alfabetização (ProAC), Sócio Emocional e de Melhoria da Proficiência (Promp), além da prorrogação dos contratos dos profissionais que venceriam em julho, até dezembro como forma de ajudar as famílias a superarem os desafios do distanciamento social.

Além dos avanços pedagógicos, Emanuel Pinheiro destacou os programas de reforma, reconstrução e construção de novas unidades educacionais, que apesar de ter sido desacelerado não parou, e em 2020, entregou obras de reforma de duas unidades do campo e três urbanas, uma delas o CEIC Mariana Fernandes. Citou o Programa Kit Telhado, que junto com o Climatizar é Humanizar, tem por objetivo a reestruturação física da rede pública municipal de Educação, que deverá avançar ainda mais.

Ao falar aos servidores sobre a valorização dos profissionais, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que a proposta da Lei de Gestão Democrática e d Lei Orgânica dos profissionais serão reenviadas à Câmara Municipal. “Tudo que fizemos até agora é a mola propulsora para novas conquistas e avanços muito maiores na política educacional e de valorização dos servidores”, disse ele.

A secretária de Educação de Cuiabá, Edilene Machado destacou os avanços, o trabalho coletivo do órgão e a gestão humanizada do prefeito Emanuel Pinheiro e agradeceu a dedicação dos profissionais neste momento de pandemia. “Esta é a quinta Aula Inaugural da gestão Emanuel Pinheiro e, é inegável o avanço da Educação nesse período. Mesmo durante a pandemia, o ensino não parou. E, tranquilizando os nossos profissionais neste momento de pandemia, a Secretaria de Educação tem adotado todas as medidas orientadas pelo Comitê Municipal de Enfrentamento a Pandemia a fim de preservar a saúde dos nossos profissionais e estudantes”, disse Edilene Machado.

Solenidade

No auditório Maestro China, da Secretaria Municipal de Educação, preparado para receber as autoridades, de acordo com as recomendações de biossegurança, o representante do Colegiado de Diretores da Rede Pública Municipal de Educação, Ednilson Albino Carvalho falou sobre a politica municipal e destacou o papel dos educadores e gestores no atendimento às comunidades mais carentes, nesse momento de pandemia. “Temos um desafio fundamental, de implementar a Política da Escola Cuiabana, uma política progressista e importante. Com base nela nossos educadores terão que inspirar os estudantes a romperem o desafio do processo de aprendizagem e da afirmação da vida. Entendemos que a medida que a Secretaria de Educação proporciona condições efetivas as unidades, estaremos prontos para realizar um ano letivo de qualidade e garantir as famílias os que elas esperam de melhor”, destacou o professor.

João Custodio, representando o Sintep – Cuiabá destacou a atuação de todos os profissionais em especial dos coordenadores pedagógicos, em 2020 possibilitando o atendimento aos mais de 52 mil alunos e ressaltou a necessidade da manutenção dos cuidados no retorno das atividades pedagógicas. Falou também sobre a Lei de Gestão Democrática que prevê a eleição das equipes gestoras das unidades educacionais e a aprovação da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, compromissos reafirmados pelo prefeito Emanuel Pinheiro,na sua mensagem aos profissionais. “Contamos com a aprovação da Lei Orgânica dos Profissionais da Educação. Para isso precisamos ter um olhar coletivo, para que possamos beneficiar todos os trabalhadores”, disse ele.

O vereador Mário Nadaf, presidente da Comissão de Educação da Câmara de Cuiabá, representando o presidente do legislativo municipal, vereador Juca do Guaraná, disse que o prefeito Emanuel Pinheiro que tem sido um grande parceiro da Educação e inovador na sua gestão. “Estamos aqui para reafirmar nosos compromissos com a qualidade de ensino em nosso município. As pautas sugeridas pelo prefeito Emanuel Pinheiro serão debatidas na Câmara Municipal como a Lei Orgânica da categoria, assim que lá cheguem. Quero desejar a toda a comunidade escolar um alvissareiro ano letivo”, disse ele.

O presidente do Conselho Municipal de Educação, Luís Jorge destacou os desafios do novo papel da Educação e a tarefa da Secretaria Municipal, de implementar as mudanças necessárias. “Não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa para quem quer e sim para quem pode. E os nossos profissionais da Educação podem, sustentados por uma gestão voltada para as pessoas. O Conselho Municipal de Educação está à disposição de todos, lado a lado, para que possamos superar todos os desafios”, ressaltou.

Participaram da Aula Inaugural a secretária adjunta de Educação, Débora Marques Villar, a diretora de Gestão Educacional, Mabel Strobell, a coordenadora técnica de Educação, Zileide Lucinda dos Santos e a diretora Diretoria Administrativa e Financeira, Silene Ticianel.