Juca do Guaraná Filho vistoria andamento da obra da Unidade Básica de Saúde do Jardim Imperial 2

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá. Juca do Guaraná Filho (MDB), vistoriou nesta sexta-feira (05.03), o andamento da obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Jardim Imperial 2, que já está em fase final. Juca esteve no local com o diretor de Obras da Secretaria Municipal de Saúde, Thiago Henrique Vieira.

O presidente destaca que a construção da UBS foi um dos primeiros compromissos que fez com os moradores da região e hoje comemora a etapa final do projeto.

“Foram anos de luta por essa construção. Fiz esse compromisso com os moradores do Jardim Imperial que estavam carentes de uma unidade de saúde, fiscalizei, lutei por essa UBS para atender à população. É uma unidade moderna que, com certeza, irá atender os moradores”, disse Juca.

Francisco José Antonino, de 73 anos, mora em frente a UBS e lembra que há 6 anos espera pela conclusão da obra. “Hoje estou alegre de ver que enfim vamos ter uma unidade de saúde decente. Essa obra está parada há anos, aqui era moradia de usuário de drogas e moradores de rua, uma insegurança total”, comentou o aposentado.

A presidente do bairro Jardim Imperial, Eliana Ferreira de Moraes, também esteve na vistoria e destacou o papel do vereador na conclusão da UBS. “A luta foi de todos nós. Eu briguei pela retomada dessa obra que ficou anos parada e cobrava o Juca do Guaraná que sempre esteve conosco”, destacou a presidente do bairro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nos próximos dias será feita a vistoria final in loco para verificar se os requisitos contratuais foram atendidos pela construtora e, assim, dar prosseguimento ao processo de instalação de ar condicionado e mobiliários para posterior abertura dos serviços à comunidade. A UBS será entregue totalmente equipada, com farmácia otimizada, ambiente climatizado e com consultório odontológico, com capacidade de atendimento para três pessoas. A unidade irá funcionar em hora estendida até às 21h, beneficiando mais de 10 mil pessoas da região e também contribui para o fortalecimento da prevenção à saúde por meio do aumento das Equipes de Saúde da Família. Leia mais: Procon Municipal cobra clareza na publicidade de preços dos combustíveis

