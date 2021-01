Juca e Coelho selam parceria forte entre Câmara e UCMAMT

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho (MDB), recebeu a visita do presidente da UCMAMT (União das Câmaras Municipais de Mato Grosso), vereador por Vila Bela da Santíssima Trindade Edclay Coelho, na tarde de segunda-feira (11), que veio em busca de estabelecer parceria entre as duas instituições.

Coelho, que também é presidente da Câmara da “primeira e eterna capital do Mato Grosso”, disse que considera de suma importância uma maior aproximação da maior e mais importante Casa Legislativa municipal do Estado.

“Primeiramente viemos fazer uma visita de cortesia ao recém empossado presidente Juca do Guaraná, que assumiu a importante missão de administrar a Câmara Municipal da nossa Capital. Vamos então aproveitar a oportunidade para fazer uma parceira, unindo forças, para buscar soluções aos problemas e necessidades dos nossos pares”, explicou Coelho.

A UCMAMT é a instituição que representa todos os vereadores do estado de Mato Grosso e desenvolve um trabalho de apoio e suporte, principalmente, aos vereadores do interior do estado. “São vereadores de Câmaras de pequenos municípios. Eles vêm até nós em busca de assessoria jurídica e contábil também, pois são Câmaras que não possuem um corpo técnico suficiente para responder a várias dessas demandas”, justificou o presidente.

Além disso, a UCMAMT também oferece cursos que visam preparar os vereadores para aprimorar a oratória, bem como nos trabalhos da rotina de um parlamentar. “Esse trabalho é necessário, principalmente, para vereadores de primeiro mandato, que hoje representam cerca de setenta por cento”, explanou Coelho.

O presidente Juca do Guaraná afirmou que vai oferecer todo apoio necessário para que a parceria resulte em um grande trabalho em prol dos vereadores. “Vamos nos empenhar para o crescimento da atividade parlamentar no estado. Não podemos esquecer que Cuiabá, como Capital do estado, é a cidade em torno da qual circulam os demais municípios. Temos que pensar que o trabalho legislativo é um dos principais fatores de estímulo ao desenvolvimento dos municípios”, observou Juca, acrescentando por fim que “a busca por parcerias é uma das mais significativas ações de qualquer político, pois ninguém faz nada sozinho”.

Etevaldo D’ Almeida