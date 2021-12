Juca participa da entrega de novas vans para o projeto Buscar

Reprodução

A escolha aconteceu durante reunião extraordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária









Durante a reunião extraordinária realizada nesta segunda-feira (06), os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Cuiabá definiu as datas das audiência públicas para debater o projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022 e do Plano de Plurianual (PPA) no Legislativo.

As proposituras estão sendo debatidas nas comissões permanentes da Casa. Durante as audiências, os vereadores poderão debater junto com a sociedade as peças elaboradas pelo Poder Executivo.

Serão realizadas três audiências para debater cada proposta.

Para discutir o PPA serão realizadas audiências públicas nos dias 07, 09 e 10 de dezembro, a partir das 14h.

A proposta de peça orçamentária de 2022 será debatida nos dias 16 (quinta-feira), às 15h, e em duas audiências no dia 17, às 10h e 14h.

As audiências públicas serão transmitidas no canal do YouTube, Facebook e site da Câmara.

Participaram da reunião os vereadores Chico 2000 (PL), Demilson Nogueira (PP) e Dídimo Vovô (PSB).

Secom Câmara