Juíza alerta que exigência de documento de identificação garante mais segurança para menores no Carnaval da Gente

Exigência de documento de identificação garante mais segurança para menores no Carnaval da Gente 2020, promovido pela Prefeitura de Cuiabá. A ação é comandada pela juíza Patrícia Ceni, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos da Comarca de Cuiabá (JET), em parceria com o Projeto Proteger.

Para garantir a segurança dos pequenos durante a folia do “Carnaval da Gente” no Parque de Exposições, o Juizado tem atuado na verificação de documentos de responsáveis e menores de idade na entrada do espaço especialmente preparado para Folia de Momo. A ação de identificação é realizada em parceria com o Projeto Proteger, da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano de Cuiabá e vai acontecer em todos os dias de festa. O evento é organizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo.

A juíza Patrícia Ceni explica que não há uma exigência de documentos apenas para as crianças, mas também para todos os adultos que chegam ao evento. A medida funciona como prevenção em qualquer caso infortúnio que possa ocorrer durante o evento. “Não podemos ter crianças e adolescentes adentrando ao local sozinhas ou com pessoas que não sejam, realmente, os responsáveis legais e que a gente não consiga identificar os pais. Então há uma determinação que ao adentrar o local esteja portando documento, ou certidão de nascimento ou documento com foto, que possa caracterizar o vínculo entre o responsável legal e a criança que está adentrando. É a forma de ter mais segurança, de evitar crianças perdidas, ou que estejam no evento e os pais não saiba, um adolescente que fugiu de casa e veio para o carnaval sem os pais saberem. É um cuidado necessário para a gente evitar qualquer tipo de transtorno e garantir mais segurança para o evento”, explica a juíza.

Para auxiliar o juizado, a equipe do Projeto Proteger, vinculado à Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Humano tem realizado a identificação de crianças e adolescentes na entrada do evento, como também executado ações de sensibilização com entrega de folders informativos, atendimento e encaminhamento necessário no stand, orientação dos comerciantes e ambulantes locais sobre a proibição de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. “Aqui nós temos uma matinê, mas que não existe vedação do público ao entrar. E mais tarde nos teremos o carnaval, então nós estamos fazendo uma verificação mais intensa, justamente para evitar transtornos”, finaliza a juíza.

Neste domingo, a garotada pode curtir a folia de Momo na matinê, que aconteceu a partir das 17h. Já às 20h, o dj abre o segundo dia de festa, seguido pelo grupo Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e finalizando com dj. Na segunda (24), o dj inicia os trabalhos às 20h e logo depois dá lugar ao grupo Pagodão S.A., seguido de Rafa Garcia e banda Tarraxinha. Na programação da terça-feira (25) o desfile dos blocos que disputam premiação total de R$ 100 mil começa às 18h30. No total, seis grupos participarão do desfile, no pátio a frente da arquibancada. São eles: Bloco Vaidade, Unidos do Carumbé’, Império de Casa Nova, Unidos do Araés e Melados e Boca Suja. Haverá ainda apresentação de abertura do ‘Bloco das Divas’ e ‘Bloco Plus Samba’. O complexo organizado para a ocasião conta com espaço kids, área de shows, avenida de desfile de blocos, praça de alimentação, além de área específica para equipe de saúde, juizado infantil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. A entrada será monitorada e vai contar com vistoria. Todos os menores de idade devem estar acompanhados dos pais e/ou responsáveis. Além disso, não será permitida entrada com latas, garrafas, qualquer objeto perfurante e/ou cortante no local.

Programação Carnaval da Gente 2020: Domingo (23), das 20h às 03h: Dj, Toq D’Prazer, Alex Maluf, Anselmo e Rafael, Erre Som e Dj. Matinê a partir das 17h.

Segunda-feira (24), das 20h às 03h: Dj, Pagodão S.A, Rafa Garcia, Banda Tarraxinha Terça-feira (25), das 18h30 às 03h: Bloco das Divas, Plus Samba e desfile de blocos de carnaval (Vaidade, Unidos do Carumbé, Império de Casa Nova, Unidos do Araés, Melados e Boca Suja).

Serviço:

O que: Carnaval da Gente 2020

Quando: de 22 a 25 de fevereiro, das 20h às 03h Onde: Parque de Exposições Jonas Pinheiro